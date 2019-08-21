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Yeşilyurt Belediyespor hazırlık maçında Dersimspor ile karşılaştı

Malatya Yeşilyurt Belediyespor yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı özel maçta Bölgesel Amatör Lig takımı Dersimspor’u 2-1 mağlup etti.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:49
Yeşilyurt Belediyespor hazırlık maçında Dersimspor ile karşılaştı

Malatya Yeşilyurt Belediyespor yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı özel maçta Bölgesel Amatör Lig takımı Dersimspor’u 2-1 mağlup etti.


3. Lig’in yeni takımı Yeşilyurt Belediyespor yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında ortaya koyduğu hazır görüntüyle taraftarını memnun ediyor. Hayati Palancı’nın talebeleri hazırlık maçında BAL takımı Dersimspor ile karşı karşıya geldi. Yeşiltepe Tesisleri’nde oynanan müsabaka 2-1 turuncu yeşillilerin galibiyetiyle tamamladı. Yeşilyurt Belediyespor’un gollerini 71’inci dakikada Erhan Gözetlik ve 79’uncu dakikada penaltıdan Mustafa Pınar kaydetti.


Karşılaşmada bütün futbolculara şans tanıyan Hayati Palancı, maç sonrası yaptığı açıklamada takımının performansından memnun kaldığını söyledi. Sezona en hazır şekilde girmek için çalıştıklarını kaydeden Palancı, “Yeni sezon hazırlıklarımız kapsamında Dersimspor ile bir dostluk maçı yaptık. Güzel ve de verimli bir müsabaka oldu. Takımımızın durumundan memnunum. Eksiklerimiz var, ancak bunu kapatabileceğimize inanıyorum. İnşallah bu sezon bizim için güzel bir sezon olur” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:49
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