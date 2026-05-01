Yeşilyurt Belediyesi'nden tarıma büyük destek: 300 bin sebze fidesi çiftçilere dağıtıldı

“Fideler Çoğalsın, Bereket Katlasın” sloganıyla düzenlenen programda, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı bulunan üreticilere toplam 300 bin adet domates, patlıcan ve salatalık fidesi dağıtıldı. Yeşilyurt Belediyesi, gerçekleştirilen bu destekle birlikte son iki yılda toplam 550 bin adet sebze fidesini çiftçilerle buluşturarak tarımsal üretime önemli katkı sundu.

HEDEF: DAHA FAZLA ÜRETİM, DAHA GÜÇLÜ TARIM

Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Çilesiz Semt Pazarında gerçekleştirilen fide dağıtım programına çiftçiler yoğun ilgi gösterdi. İlçenin farklı mahallelerinden gelen üreticiler, kendilerine sunulan destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Programda yapılan dağıtımla birlikte üreticilerin daha fazla ekim yapması, verimliliğin artması ve yerel ekonominin güçlenmesi hedefleniyor.

Yeşilyurt Belediyesinin tarıma yönelik desteklerini her zaman takdirle karşıladıklarını ifade eden Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, Yeşilyurt İlçesinde gerçekleştirilen arpa dağıtımından fidan ve fide desteklerine kadar uzanan hizmetlerin, şehrin tarımsal vizyonunun gelişmesine ve toprakların daha verimli hale gelmesine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

“AMACIMIZ; ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİN ARTMASI, ÜRETİM ALANLARININ GENİŞLEMESİ”

Dağıtım töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt’un tarımsal potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İki yılda 550 bin fide dağıtımı yaparak bu alanda büyük bir başarı elde ettiklerine değinen Başkan Geçit, fide destekleri sayesinde üretim alanlarının genişlemesi, ürün çeşitliliğinin artması ve çiftçilerin gelir seviyesinin yükselmesine katkı sunduklarını sözlerine ekledi.

“ÜRETEN ÇİFTÇİ, GÜÇLÜ BİR ŞEHİR DEMEKTİR”

Fide dağıtımlarıyla birlikte üretime, emeğe, alın terine ve Yeşilyurt’un bereketli topraklarına sahip çıktıklarını dile getiren Başkan Geçit, “ Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tarımı stratejik bir alan olarak gördük. Çiftçimizin yükünü hafifletmek, üretim maliyetlerini azaltmak, kırsal kalkınmayı desteklemek ve toprağın bereketini artırmak adına birçok projeyi hayata geçirdik. Çünkü biz biliyoruz ki; güçlü tarım, güçlü ekonomi demektir. Malatya yeniden ayağa kalkarken sadece fiziksel yatırımlarla değil, tarımda, sanatta, sporda, eğitimde ve kültürde topyekün ayağa kalkıyor. Bizlerde kendi bölgemizde hayata geçirdiğimiz yatırımların yanı sıra bu tür desteklerle şehrimizin hem bugününe hem de geleceğine yatırımlar yapıyoruz.” dedi.

“İKİ YILDA 550 BİN FİDE DESTEĞİ”

“Fideler Çoğalsın, Bereket Katlasın” sloganıyla Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilere toplam 300 bin adet fide desteği sağladıklarını, bu destekle birlikte son iki yılda ki fide dağıtımlarını 550 bine çıkardıklarına dikkat çeken Başkan Geçit, “Belediye olarak tarımı sadece bugünün meselesi olarak değil, geleceğimizin en önemli güvencelerinden biri olarak görüyoruz. Bu anlayışla Tarımsal Üretim ve Ar-Ge Sahamızda önemli çalışmalar yürüttük. Gerçekleştirdiğimiz üretimlerle 85 ton arpa hasadı yaptık. Bunun yanında 44 bin adet meyve fidanını hemşehrilerimizle buluşturduk. Özellikle geçtiğimiz sene yaşanan zirai don olaylarından etkilenen üreticilerimizin yaşadığı sıkıntıları yakından takip ettik. Çiftçimizin zor gününde yanında olmayı bir sorumluluk olarak gördük. Bu kapsamda 250 bin adet sebze fidesi desteği sağlayarak üretimin devam etmesine katkı sunduk. Bugün ki 300 bin fide dağıtımıyla bu desteklerimizi taçlandırmış olduk. Çünkü biz şuna inanıyoruz; çiftçi üretirse şehir büyür, çiftçi kazanırsa ekonomi güçlenir ve toprak işlenirse gelecek güvence altına alınır. Bizler her zaman üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tarımın gelişmesi, gençlerimizin yeniden üretime yönelmesi ve kırsal mahallelerimizin kalkınması için desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Bugün dağıtımını gerçekleştirdiğimiz fidelerin bereketli olmasını diliyorum. İnşallah çiftçilerimizin emekleri bol kazanca dönüşür, sofralarımız bereketle dolar. Bu organizasyonda emeği geçen Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüze, çalışma arkadaşlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Fide dağıtım etkinliğinde çiftçileri yalnız bırakmayan Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan ise “6 Şubat depremlerinin ardından şehrimizin ve ilçemizin yeniden inşa ve ihya süreci kararlılıkla devam ederken, belediyemizin rutin hizmetlerinin yanı sıra Yeşilyurt’un üretim odaklı kimliğine uygun çalışmalar yürütmesi büyük önem taşımaktadır. Pandemi ve deprem süreçlerinde gıda üretiminin ne kadar hayati olduğunu ve asla ihmal edilmemesi gerektiğini hep birlikte yakından gördük. Bugün belediyemizin destekleriyle gerçekleştirilen fide dağıtımı da, üreten Yeşilyurt’un her zaman yanında olunduğunu göstermektedir. Tarıma ve üreticiye verilen bu anlamlı desteklerden dolayı Belediye Başkanımızı ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarını tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarından sonra 300 bin sebze fidesi, çiftçilere teslim edildi.