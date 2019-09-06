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Yeşilyurt Belediyesinden okula yeni başlayan öğrencilere sürpriz

Yeşilyurt Belediyesi, ilkokula yeni başlayan öğrencileri, ‘Öğrenmeye Hoşgeldin’ projesiyle karşıladı.

06 Eylül 2019 Cuma 16:51
Yeşilyurt Belediyesinden okula yeni başlayan öğrencilere sürpriz

Yeşilyurt Belediyesi, ilkokula yeni başlayan öğrencileri, ‘Öğrenmeye Hoşgeldin’ projesiyle karşıladı. Başkan Çınar, “Bir ülkenin geleceği eğitimle ancak ileri düzeye taşınabilir. Dünyayı iyi takip eden, okuyan, araştıran bir kuşakla geleceğimize güvenle bakabiliriz. Öğrenen insan mutludur, başarılıdır ve her zaman öndedir” dedi.


Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez başlatılan ‘Öğrenmeye Hoşgeldin’ projesi kapsamında Bostanbaşı İlkokulunda eğitim hayatına başlayan minikler için özel bir program düzenlendi. Okul önünde kurulan sıralarda ki yerlerini alan çocuklara boyama seti hediye edilirken, oluşturulan hatıra fotoğraf çekimi platformunda aileler ve çocuklar günün anısına fotoğraf çektirdi.


Oldukça neşeli ve güzel görüntülerin hâkim olduğu etkinliğe katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, heyecanına ortak olduğu miniklerle birlikte boyama yaptı.


Aldıkları hediyelerle mutlulukları yüzüne yansıyan minik öğrenciler, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkür ederek sevgilerini gösterdiler. Velilerde okul hayatına yeni başlayan çocukların ilk gün heyecanı ve mutluluklarına ortak olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a eğitime verdiği önem ve destekten dolayı teşekkürlerini sundu.


Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye’yi inşa etmenin temelinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin büyük pay sahibi olduğunu söyledi.


Bir ülkenin sadece eğitimle ileri düzeye taşınacağını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “Öncelikle 2019-2020 Eğitim-Öğretim Döneminin öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Öğrenmek hayat boyu devam eden uzun bir yolculuktur, bu yolculukta tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğrenmek, mutlu, güzel ve huzurlu yaşamın anahtarıdır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi ve kaliteli eğitimi almaları için her zaman olduğu gibi yine imkanlarımızı seferber ediyoruz. Rutin hizmetlerimizi en kaliteli şekilde sürdürmeye devam ederken, çocuklarımızın doğru, güzel ve kalıcı eğitimlerle geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları adına hizmetlerimizi dur durak bilmeden sürdürmekteyiz.Geleceğimizin teminatı olan bu yavrularımızı inşallah en iyi şartlarda eğitip, ülkemiz için memleketimiz için hayırlı insanlar olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu yılda ilkokula yeni başlayacak olan minik yavrularımızın heyecanını azaltmak ve en güzel anlarında yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına onları ‘Öğrenmeye Hoşgeldin’ projemizle karşıladık. Okul öncesinde çocuklarımızı okul ortamına alıştırmak, el becerilerini geliştirmek ve yeni arkadaşlarıyla tanışmalarına katkı sunmak adına bugün çocuklarımızla birlikte olmaktan, onlarla birlikte boyama yapmaktan büyük bir kıvanç duymaktayız. Geleceğimizin teminatı miniklerimize ilk gün hediyesi olarak boyama seti verdik. Projemize katkı ve destek veren İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bununla birlikte velilerimiz ve öğrencilerimizin ilk gün heyecanını yıllar boyu unutmasınlar diye bugüne özel hatıra fotoğrafı alanı oluşturduk, çocuklarımız arkadaşları ve aileleriyle bugünün anısına özel fotoğraflar çektirdiler. Çocuklarımızın mutluluğu ve heyecanı, gözlerindeki parıltı gelecek adına bizleri umutlandırmaktadır. Bizler şehrin yöneticileri olarak, çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlamak adına eğitimden kültüre, spordan sanata, sağlıktan çevreye kadar birçok alanda hizmet üretiyoruz” ifadelerini kullandı.


Çocuklara da bazı öğütler veren Başkan Çınar, “Hepiniz yeni bir hayata başlıyorsunuz, farklı bir heyecan içerisinde olduğunuzu görüyoruz. Hiç unutmayınız ki; başarılı olmanın yolu düzenli ve disiplinli çalışmaktan geçer. Gelecekte iyi birer meslek sahibi olmak, ülkenize faydalı olmak istiyorsanız öğretmenlerinizin dediklerini can kulağıyla dinlemeli, derslerinizi günü gününe çalışmalısınız. Yeni arkadaşlarınızla aynı sıraları paylaşıp, birlikte eğitim hayatınızı sürdüreceksiniz, yıllar sonra bugünleri büyük bir mutlulukla anacaksınız, bizlerde bugün ki heyecanınıza ortak olmak adına sizlerleyiz. Öğrenerek yaşamanızı şekillendirebilirsiniz, çünkü öğrenen insan mutludur, başarılıdır ve her zaman öndedir. Gelecekte ki aile ve meslek hayatınız öğrenmeyle şekil kazanacağı için derslerinize iyi çalışmanızı, öğretmenlerinizi iyi dinlemenizi ve arkadaşlarınızla uyumlu olmanızı tavsiye ediyorum” diye konuştu.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar daha sonra Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ile birlikte Bostanbaşı İlkokulu İdarecileri ve öğretmenleriyle bir araya gelirken, yeni eğitim yılının hayırlı olmasında temennisinde bulundu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:51
  1. fotoğraf
  2. kültür
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