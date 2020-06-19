Yeşilyurt Belediyesi, ayak tenisi turnuvasıyla sporseverlerle buluşacak

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan pandemi salgını nedeniyle faaliyetlerine geçici süreliğine askıya alan Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şubesiyle ortaklaşa düzenleyeceği Ayak Tenisi Turnuvası ile sporseverlerle buluşacak.

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenecek yarışmada sporcular hünerlerini sergileyecekler.

Turnuva 1-15 temmuz tarihleri arasında düzenlenecek

Malatya Park AVM otopark alanında 1 ile 15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 1.Ayak Tenisi Turnuvasına 15 yaşından büyük sporcular, 2 asil 2 yedekten oluşan takımlarıyla katılabilecekler.

‘Takımını Kur Gel’ sloganıyla düzenlenip büyük bir çekişmeye ve rekabete sahne olması beklenen turnuvaya katılmak isteyen sporcular, 22 Haziran ile 6 Temmuz günleri arasında Yeşilyurt Belediyesi Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğüne kayıt yaptırabilecek.

Oldukça renkli anlara sahne olması beklenen turnuvadaki hareketli ortamı yaşamak isteyenler, 0422 377 77 77 nolu iletişim hattından 4778 dahili numara üzerinden Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerden detaylı bilgi alabilirler.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında maçları geçici süreliğine askıya alınan Malatya Amatör Futbol Liginde yer alan takımlardaki futbolcuların da yer alabilecekleri şekilde planlaması yapılan turnuvada, 1 ile 7 Temmuz günleri arasında amatör futbolcuların, 8 ile 15 Temmuz günleri arasında da diğer başvuru yapan takımların yer alacakları maçlar oynanacak.

Hafta içi 18: 00 ile 21:00 saatleri arasında oynanacak turnuvanın teknik toplantısı ve fikstür çekimleri ise 23 Haziran ile 7 Temmuz’da Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şubesi’nde iki ayrı toplantı şeklinde gerçekleştirilecek.

“Eğlenceli, keyif dolu bir turnuva olacak”

Bütün spor dallarına ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Korona virüs salgını nedeniyle zor ve sıkıntılı günlerden geçen vatandaşlarımızın sosyal mesafe kurallarına uygun ortamlarda sportif aktivite yapmalarına imkan tanımak, eğlenceli ve keyifli ortamlar sunmak adına güzel bir turnuva düzenleyeceğiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak gençlerimize ve amatör sporlarımıza verdiğimiz önemi düzenleneceğimiz Ayak Tenisi Turnuvasıyla bir kez daha gözler önüne sermiş olacağız. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından planlaması yapılıp, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şubemizin de destekleriyle 1 ile 15 Temmuz günleri arasında 1.Ayak Tenisi Turnuvası düzenleyeceğiz. 15 yaşından büyük amatör sporcularımızın yanı sıra başvuru yapan diğer vatandaşlarımızın katılımıyla renkli, eğlenceli ve keyif dolu bir turnuva olacağı kanaatindeyim. Bu turnuvayı aslında bir başlangıç olarak görüyoruz ilerleyen zamanlarda farklı yaş gruplarında ve kurumlar arasında da düzenleyebiliriz. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun alanda gerekli önlemleri alarak düzenleyeceğimiz turnuvamızda sporun o birleştirici ruhu etrafında her zaman olduğu gibi yine kenetleneceğiz. Turnuvaya katılmak isteyenler Belediyemizin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzle irtibata geçebilirler. Tüm sporcularımızı maçlarımıza bekliyoruz” diye konuştu.