Yeşillikleri çöpe atmaya son! Böyle saklayınca haftalarca bozulmuyor, taze kalıyor Etkisi ve sebebi ise şok etti

Yeşillikler, sofralarımızın vazgeçilmezleri arasında. Birçok kişi severek tüketiyor. Pazardan marketten aldığımız bu besinler eve gelip dolaba attığımızda tüketemeden bozulabiliyor. Yanlış saklama koşulları bu besinlerin daha çabuk bozulmasına yol açıyor. Yeşillikleri saklarken dikkat edilmesi gereken kilit noktanın başında hijyen geliyor. İşte yeşillikleri günlerce bozulmadan saklamanın püf noktası…

İYİCİ YIKAYIN VE KURUTUN

Marketten veya pazardan aldığınız tüm yeşillikleri iyice yıkayın. Üzerinde kalan toprak kalıntılarından iyice arındırdığınızdan emin olun. Fazla suyunu süzdürerek iyice kurulamaya özen gösterin.

Yeşilliklerinizi saklayacağınız uygun boyutta saklama kabının içine bir kat kağıt havlu serin.

KAĞIT HAVLU SERİN

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Hafif nemli olan yeşillikleri düzgün bir şekilde yerleştirin ve üzerlerine bir kat daha kağıt havlu sererek, yeşilliklerin iki kat kağıt havlu arasında olduğundan emin olun.

Bu pratik yöntemle hazırladığınız saklama kabını buzdolabına yerleştirin. Bu sayede, yeşilliklerinizin uzun süre bozulmadan ve çürümeden taze kalacağını göreceksiniz.