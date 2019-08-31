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Yeşilırmak’ta flyboard gösterisi yoğun ilgi gördü

Tokat merkezden geçen Yeşilırmak’ta ilk defa düzenlenen flyboard gösterisi ilgi gördü.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:55
Yeşilırmak’ta flyboard gösterisi yoğun ilgi gördü

Tokat merkezden geçen Yeşilırmak’ta ilk defa düzenlenen flyboard gösterisi ilgi gördü.


Tokat Belediyesi tarafından bu yıl 22’ncisi düzenlenen Topçam Şenliklerinin 3. Günü Yeşilırmak kenarında yapılan etkinliklerle devam etti. Şenliklerin üçüncü gününde Tokat’ın geleneklerini, kültürünü tanıtmak amacıyla El Sanatları Sergileri, Geleneksel Çocuk Oyunları gösterileri yapıldı. Şenlikler kapsamında Yeşilrmak’ta ilk defa flyboard gösterisi yapıldı. Kanal Tokat projesi kapsamında su seviyesi yükseltilen Yeşilırmak’ta Türk Bayrağı ile gösteri yapan sporcu İsa Mert alkış topaldı. Suya dalıp çıkan sporcunun gösterisini vatandaşlar dikkatle izledi.Flyboard gösterisinin ardından çocuklar deniz bisikletleri ile yarışma yaptı. AFAD ekipleri ise ırmakta tatbikat yaptı. Senaryo gereği Hıdırlık köprüsü altında suya düşerek boğulan kişi AFAD ekiplerinin balık adamları kurtardı.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:55
  1. sergi
  2. sanat
  3. kültür

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