  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MR sayısı 15 milyona, tomografi sayısı ise 17 milyona ulaştı Almanya değil dünya bizi kıskanıyor Trump'ın kanlı "İran" tezgahı ifşa oldu! Kirli plan devreye girdi: Önce İsrail vuracak, sonra ABD çökecek! Karabağ’ın kanayan yarası: Hocalı katliamı 34 yıldır unutulmadı Filistinli kadınlar ramazanı Siyonizmin zindanlarında geçiriyor! PKK elebaşı için beklenen mesaj saati belli oldu! İmralı’dan "İkinci Aşama" talimatı geliyor CHP’de ‘İlahi’ Şoku! Barış Yarkadaş Canlı Yayında ‘Hu Der Allah’ Dedi, Özgür Özel Çıldırdı! Vance'tan İran'a nükleer ayarı! "Diplomasi istiyoruz ama masada her seçenek var!" Cenevre'de barış trafiği hızlandı! Zelenskiy ve Trump arasında kritik gece mesaisi: Mart ayında üçlü zirve kapıda! Kim Jong-un ABD’ye şart koydu! Düşmanca politikalardan vazgeç, Kuzey Kore’yi nükleer güç olarak tanı CIA İran'da 'vatan haini' arayışında!
Gündem Yeşilırmak’ta can pazarı: Kaza yapan anne-kız nehre uçtu
Gündem

Yeşilırmak’ta can pazarı: Kaza yapan anne-kız nehre uçtu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Yeşilırmak’ta can pazarı: Kaza yapan anne-kız nehre uçtu

Amasya'da çarpışan 2 otomobilden biri köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçtu. Suyun içinde sürüklenen ve can pazarına dönen otomobildeki anne ile kızını itfaiye ekipleri kurtardı.

Nehir Kamışlı yönetimindeki otomobil, Saraydüzü Kışlası civarında kavşakta Fuat Sucuoğlu'nun kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, Künç Köprü ile yolun birleştiği noktada demir korkulukları kırarak Yeşilırmak Nehri'ne uçtu. 50 metreden fazla sürüklenerek ters dönen otomobilde can pazarı yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine Amasya Belediyesi İtfaiye Sualtı Kurtarma ekipleri, polis, AFAD ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sürücü Nehir Kamışlı ile yanında bulunan annesi Hanife Kamışlı araçtan çıkartıldı. İtfaiyecilerin üniformalarını giydirdikleri anne ve kızı, duvardan sarkıtılan merdivenle yukarı tırmandı. Durumlarının iyi olduğu görülen anne ve kız ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araç vinç yardımıyla nehirden çıkartılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23