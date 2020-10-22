Yeşilırmak Elektrik Dağıtım hizmet bölgesinde 320 milyon liralık şebeke yatırımı yapacak

SAMSUN (AA) - Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, 2020 yılı sonuna kadar toplam 320 milyon liralık şebeke yatırımını hayata geçireceklerini bildirdi.

Bora, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunan YEDAŞ'ın, yatırımlarına ara vermeden devam ettiğini anlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde de vatandaşların enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere ekiplerin gece gündüz çalıştığına işaret eden Bora, YEDAŞ'ın, yeni yatırımlarıyla bölgeye değer, istihdama ise katkı sağladığını belirtti.

Bölgede yaklaşık 2,1 milyon aboneye enerji hizmeti verdiklerine dikkati çeken Bora, şöyle devam etti:

"Salgın nedeniyle yatırım planlamasında aksama yaşanmamasına çalışıyoruz. Kurumumuz, 2020 yılı sonuna kadar toplam 320 milyon liralık şebeke yatırımını hayata geçirmektedir. Dünya genelinde yaşanan Kovid-19 salgını nedeniyle yatırımlara, sene başında planlanan takvimden daha geç başlanmış olsa da yıl sonu hedeflerine ulaşmak adına, yoğun çalışma temposu ile tesis çalışmalarına devam edilmektedir."

Bora, kent merkezlerine olduğu kadar kırsal bölgelere de ağırlık verildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Planlanan zorlu arazi şartlarındaki şebeke yatırımlarını gerçekleştirmek üzere Samsun'da 5, Ordu'da 3, Çorum, Sinop ve Amasya illerinde 1'er adet olmak üzere 11 tesis grubunda çalışmalar sürdürülüyor. Yaklaşık 350 yatırım projesinin yarısından çoğu tamamlandı. Kalan işlerin yıl sonuna kadar tamamlanması için yaklaşık 700 kişilik ekip, yoğun şekilde çalışmaya devam etmektedir. Dağıtım hizmetleri konusunda en yeni teknolojik gelişmeleri izliyor ve sistemimize uyarlayıp tüketicilerimize sunarak elektrik akışında sürekliliği sağlıyoruz. Daha yoğun çalışma ile yıl sonu hedeflerimizi tutturacağız. Kaliteli hizmet verme, enerji verimliliğini ön plana tutma ilke ve hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeye devam eden YEDAŞ'ın, yeni yatırımlarıyla sektörün ülke ekonomisine katkısını büyüteceğine inanıyorum."







