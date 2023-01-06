Yeşilçam'ın 'Sezercik'i ile ilgili şok gelişme! Hapı çok fena yuttu

Sezer İnanoğlu yine adliyelik oldu. 2007 yılında uyuşturucu ve silah kaçakçılığı'ndan, 2018'de eşi Mehtap Meray Kaykasoğlu'nu ölümle tehdit ettiği için hakim karşısına çıkan İnanoğlu, şimdi de dolandırıcılıktan yargılandı.

Sabah'ın haberine göre, İnanoğlu ve annesi iddiaya göre geçtiğimiz yıllarda R.Ç. adlı şahısla bir ev satışı için anlaştı.

Sahte senet başını yaktı

Tapuda tüm ödemeyi yapan R.Ç. kendisine gönderilen 20 bin liralık bir senedin daha olduğunu öğrenince şikayetçi oldu.

Yapılan incelemede senetteki imzanın R.Ç.'ye ait olmadığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilikten Sezer İnanoğlu ve annesi hakkında 5 yıl 9 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı ve ikili yargılandı.

5 yıl 9 ay hapis

Daha önce suça karışmadığı tespit edilen anne İnanoğlu serbest kalırken, birçok sabıkası bulunan oğlu Sezer İnanoğlu ise 5 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sezer İnanoğlu kimdir? İlk eşi evlendikten 1 yıl sonra...

Çocuk yaşlarda, Sezercik adıyla çeşitli filmlerde oynamıştır. Büyüyünce sinemayı bırakmış ve babası Berker İnanoğlu'ndan kalan film şirketinin başına geçmiştir.

Sezer İnanoğlu, 24 Ocak 2007'de Yedikule'de kendisini takip eden polislerle girdiği silahlı çatışmadan kısa bir süre sonra Şile'de rutin trafik kontrolü yapan jandarma ekiplerince yakalanmıştır.

Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçundan Bayrampaşa Cezaevi'nde 6 ay yatmıştır. Daha sonra serbest kalan İnanoğlu'nun yargılanmasına tutuksuz devam edilmiştir.

2 Aralık 2015'te, yargıtay tarafından onanan "vahim olan silahları satın almak ve taşımak" suçlarından 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştır ve tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

19 Şubat 2007 tarihinde cezaevindeyken Mehtap Meral Baykasoğlu ile evlenmiştir ve gözleri doğuştan görmeyen Arzum Ayşe adında bir kız çocukları olmuştur. 27 Eylül 2013'te boşanmışlardır.

İlk eşi intihar etti

Sezer İnanoğlu'nun 1996 yılında evlendiği ilk eşi olan sunucu Nil Pınar İnanoğlu, Beykoz'daki yalılarında 23 Mart 1997'de başına tabancayla ateş ederek intihar etmiştir.