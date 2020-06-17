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Aktüel

Yeşilçam sanatçılarının fotoğraflarıyla donatılmış minibüs ilgi görüyor

Gaziantep'te minibüs şoförü Ali Coşkun, hayranı olduğu Yeşilçam artistlerinin fotoğraflarıyla süslediği aracında film müzikleri çalarak sefer yapıyor - Coşkun: "Yolcularım bana 'Nostaljik kaptan' diye hitap ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-06-17 12:12:15 -
Yeşilçam sanatçılarının fotoğraflarıyla donatılmış minibüs ilgi görüyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüs şoförü Ali Coşkun'un Yeşilçam film müzikleri çaldığı ve sanatçıların fotoğraflarıyla süslediği aracı, ilgi çekiyor.

İslahiye-Nurdağı arasında yolcu taşıyan 29 yaşındaki Coşkun’un minibüsüne binen yolcular nostaljik film müzikleri eşliğinde artist fotoğraflarını görünce şaşırıyor.

Türkan Şoray, Tarık Akan, Kadir İnanır, Erol Taş, Cüneyt Arkın, Adile Naşit, Kemal Sunal, Hulusi Kentmen, Şener Şen, Filiz Akın, Münir Özkul, Ayhan Işık ve Sadri Alışık gibi sanatçıların fotoğraflarının yer aldığı minibüste genellikle de Yeşilçam film müzikleri çalınıyor.

Ali Coşkun, yaptığı açıklamada yolcuların farklı bir araçta yolculuk yapmalarını sağlamak için sevdiği sanatçıların fotoğraflarını aracına astığını söyledi.

Bazı yolcuların özellikle kendi aracını beklediğini ve özel bir memnuniyet duyduğunu belirten Coşkun, "Yolcularım bana 'Nostaljik kaptan' diye hitap ediyor." dedi.

Minibüs yolcuları da seyahatlerinin farklı bir ortamda geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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