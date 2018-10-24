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Yeşilçam filminde skandal! Cenaze namazını kilisede kıldılar

Yeşilçam'ın komiği Kemal Sunal'ın Davaro ve Şark Bülbülü filmlerinde skandal bir hata ortaya çıktı. İki filmde de yer alan cenaze namazı sahnelerinde namazın camide değil, Rum kilisesinde kılındığı görülüyor.

24 Ekim 2018 Çarşamba 10:55
Yeşilçam filminde skandal! Cenaze namazını kilisede kıldılar

Yeşilçam’ın komik oyuncusu Kemal Sunal'ın Şark Bülbülü ve Davaro filmlerindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.

Yeşilçam'da bir dönemin en önemli oyuncularından olan Kemal Sunal'ın filmleri yayına girdiği dönemlerde büyük ilgi görmüştü. Haber 7’de yer alan habere göre, 2000 yılında vefat eden Sunal'ın iki filmindeki hata yıllar sonra gün yüzüne çıktı. Kemal Sunal'ın 1979'ta oynadığı Şark Bülbülü ve 1981'de oynadığı Davaro filmindeki cenaze sahnesinden skandal bir hata yapıldı.

Cenaze namazı Rum kilisesinde kılınıyor

İki filmin sahnesinde de cenaze namazı camide kılınmıyor. İstanbul'un Fatih ilçesinde çekilen sahnedeki sözde cami aslında Eski Rum kilisesi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 10:55
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  7. Cenaze namazını kilisede kıldılar
  8. Sinema

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  • TÜRKAY ALTAYTÜRKAY ALTAY37 dk önce
    HATA DEĞİL KASIT
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