Sağlık Yeşilay’dan uyarı: Oyun bağımlılığı erkek yetişkinlerde yüksek
Sağlık

Yeşilay’dan uyarı: Oyun bağımlılığı erkek yetişkinlerde yüksek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeşilay’dan uyarı: Oyun bağımlılığı erkek yetişkinlerde yüksek

Araştırmalar, günde 6 saatten fazla oyun oynayan yetişkinlerde depresyon, kaygı bozuklukları ve riskli davranışların daha yaygın olduğunu ortaya koyuyor; özellikle interneti ağırlıklı olarak oyun amacıyla kullananlarda bu riskler daha da yükseliyor.

Türkiye genelinde 2020–2024 yılları arasında Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'ne (YEDAM) başvuran 18 yaş ve üzeri 250 yetişkinin verileri incelendi.

Yeşilay’ın akademik dergisi The Turkish Journal on Addictions (Addicta)’da yayımlanan araştırma sonuçlarına göre oyun oynamayı hayatının merkezine yerleştiren bireylerde depresyon, kaygı bozuklukları ve riskli davranışların daha yaygın olduğu belirlendi.

Katılımcıların önemli bir kısmının günde 6 saatten fazla oyun oynadığı, özellikle interneti ağırlıklı olarak oyun amacıyla kullananlarda riskin yükseldiği belirlendi. En yaygın bağımlılık türleri strateji ve savaş oyunları olarak sıralandı.

Klinik psikologların yüz yüze görüşmelerine dayanan çalışmada, başvuruların büyük bölümünün genç yetişkin erkeklerden geldiği, ancak son dönemde kadın başvurularında da artış yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan YEDAM’ın sunduğu psikososyal desteklerin etkisine de dikkat çekildi. Üç aylık takip sonunda, günlük oyun süresi 6 saatin üzerinde olanların oranının yüzde 76’dan yüzde 13’e gerilediği bildirildi.

