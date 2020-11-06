Yeşilay, Zeytinburnu Belediyesi ile iş birliği protokolü imzaladı

İSTANBUL (AA) - Yeşilay, Zeytinburnu'nda açılacak Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) için Zeytinburnu Belediyesi ile iş birliği protokolüne imza attı.

Yeşilay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Zeytinburnu Belediyesi tarafından Yeşilay'a tahsisi yapılan yerde YEDAM kurulmasına yönelik protokol imzalandı. İş birliği kapsamında açılacak YEDAM'da bağımlılıkla mücadelede ücretsiz hizmet verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, 100 yıldır bağımlılıklarla mücadele hedefiyle çalıştıklarını belirtti.

YEDAM'ın çalışmalarına değinen Öztürk, "YEDAM çatısı altında 2015 yılından bu yana bağımlılıkla mücadele eden bireylere ve ailelerine ücretsiz destek sağlıyoruz. Türkiye genelinde ve KKTC'de 61 YEDAM ile aktif hizmet veriyoruz. Bu kapsamda Zeytinburnu Belediyesi ile bugün bu protokole imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Protokol kapsamında Zeytinburnu Belediyesi iş birliği ile yeni bir YEDAM'ı halkımızın hizmetine sunacağız. Zeytinburnu Belediyesi de YEDAM'dan destek alan ve Zeytinburnu'nda yaşayan vatandaşlarımızın mesleki becerilerinin artırılmasına yönelik kurslar açacak ve iş bulmalarına destek olacak." ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da imzaladıkları protokol ile gençlerin geleceğini korumak adına önemli bir adım attıklarını belirtti.

Zeytinburnu'nda bağımlılıkla mücadele konusunda Yeşilay'dan destek aldıkları için son derece mutlu olduklarını vurgulayan Öztürk, "Aynı zamanda bu protokol kamu ve STK ortaklığına iyi bir örnek olacak. İlçemizdeki Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) de işin içinde olacak. YEDAM ile birlikte tütün, alkol, madde bağımlılığı ve yoğun internet kullanımına odaklanacağız." dedi.

Protokol kapsamında ayrıca ahilik geleneğinden gelen esnafların, bağımlılıkla mücadeleye katkılarını sağlamak ve toplumsal duyarlılığı artırmak üzere hayata geçirilen "Yeşilay Elçileri" projesinin de ilçede uygulanmaya başlanacağı açıklandı.

Protokol imza töreninde Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'a YEDAM'da tedavi gören bağımlı bireyler tarafından yapılan ahşap boyama bir kutuyu hediye etti.

