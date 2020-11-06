  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yeşilay, Zeytinburnu Belediyesi ile iş birliği protokolü imzaladı
Aktüel

Yeşilay, Zeytinburnu Belediyesi ile iş birliği protokolü imzaladı

İş birliği kapsamında belediyenin tahsis ettiği yerde açılacak YEDAM'da bağımlılıkla mücadelede ücretsiz hizmet verilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-06 21:41:42 -
Yeşilay, Zeytinburnu Belediyesi ile iş birliği protokolü imzaladı

İSTANBUL (AA) - Yeşilay, Zeytinburnu'nda açılacak Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) için Zeytinburnu Belediyesi ile iş birliği protokolüne imza attı.

Yeşilay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Zeytinburnu Belediyesi tarafından Yeşilay'a tahsisi yapılan yerde YEDAM kurulmasına yönelik protokol imzalandı. İş birliği kapsamında açılacak YEDAM'da bağımlılıkla mücadelede ücretsiz hizmet verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, 100 yıldır bağımlılıklarla mücadele hedefiyle çalıştıklarını belirtti.

YEDAM'ın çalışmalarına değinen Öztürk, "YEDAM çatısı altında 2015 yılından bu yana bağımlılıkla mücadele eden bireylere ve ailelerine ücretsiz destek sağlıyoruz. Türkiye genelinde ve KKTC'de 61 YEDAM ile aktif hizmet veriyoruz. Bu kapsamda Zeytinburnu Belediyesi ile bugün bu protokole imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Protokol kapsamında Zeytinburnu Belediyesi iş birliği ile yeni bir YEDAM'ı halkımızın hizmetine sunacağız. Zeytinburnu Belediyesi de YEDAM'dan destek alan ve Zeytinburnu'nda yaşayan vatandaşlarımızın mesleki becerilerinin artırılmasına yönelik kurslar açacak ve iş bulmalarına destek olacak." ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da imzaladıkları protokol ile gençlerin geleceğini korumak adına önemli bir adım attıklarını belirtti.

Zeytinburnu'nda bağımlılıkla mücadele konusunda Yeşilay'dan destek aldıkları için son derece mutlu olduklarını vurgulayan Öztürk, "Aynı zamanda bu protokol kamu ve STK ortaklığına iyi bir örnek olacak. İlçemizdeki Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) de işin içinde olacak. YEDAM ile birlikte tütün, alkol, madde bağımlılığı ve yoğun internet kullanımına odaklanacağız." dedi.

Protokol kapsamında ayrıca ahilik geleneğinden gelen esnafların, bağımlılıkla mücadeleye katkılarını sağlamak ve toplumsal duyarlılığı artırmak üzere hayata geçirilen "Yeşilay Elçileri" projesinin de ilçede uygulanmaya başlanacağı açıklandı.

Protokol imza töreninde Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'a YEDAM'da tedavi gören bağımlı bireyler tarafından yapılan ahşap boyama bir kutuyu hediye etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! 9 Kasım'dan itibaren...
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! 9 Kasım'dan itibaren...

Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) kayıtlı 1, 2, 3, 4, 5 ve 8'inci sınıflar ile 9'uncu sınıf öncesi hazırlık sınıfları ile 9 ve 12'nci sı..
CHP'li muhabire vatandaştan ders gibi cevap! Dondu kaldı...
Gündem

CHP'li muhabire vatandaştan ders gibi cevap! Dondu kaldı...

Sokak röportajı yapan CHP'li muhabirin dolar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı üzerinden sorduğu manipülatif soruya vatandaşın verdiği ders ..
Türkiye haydutlara cezayı kesti, ses Ali Babacan'dan çıktı
Siyaset

Türkiye haydutlara cezayı kesti, ses Ali Babacan'dan çıktı

Sosyal Medya Yasası olarak bilinen düzenleme kapsamında, Türkiye'den parayı sırtlayan ancak tek kuruş bile vergi vermeyen sosyal medya şirke..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay