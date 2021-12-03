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Kadın - Aile Yeşil zeytin çorbası tarif, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Yeşil zeytin çorbası tarif, nasıl yapılır?

Ölmez ağacın şifalı meyvesi zeytin

Yeniakit Publisher
2021-12-03 17:10:00 - 2021-12-03 17:31:14
Yeşil zeytin çorbası tarif, nasıl yapılır?

Yeşil zeytin çorbası nasıl yapılır? İşte kolay tarifi...

Yeşil zeytin çorbası tarifi, nasıl yapılır?

Malzemeler

  • 100 gr. çekirdeksiz yeşil zeytin
  • 1 dal taze kekik
  • 1 dal taze biberiye
  • 1 tutam zencefil
  • 2 çorba kaşığı Egemden Natürel Sızma Zeytinyağı 
  • 2 çorba kaşığı un
  • 1 çay bardağı krema
  • 6 su bardağı sıcak su
  • Karabiber
  • 1 tutam kıyılmış dereotu

Yapılışı 

Zeytinleri mutfak robotunda1 çorba kaşığı Egemden zeytinyağı, kekik, biberiye, karabiber ve zencefil ile püre haline gelinceye kadar ezin.

Kalan zeytinyağını tencerede ısıtıp, unu kavurun.

Sıcak suyu ilave edin, sürekli karıştırarak bir taşım kaynatın.

Zeytin püresi ile tatlandırıp tencerenin kapağını kapatın.

Kısık ateşte 10 dakika kadar pişirin.

Yeşil zeytin çorbasını servis etmeden hemen önce çırpılmış kremayı ilave edip karıştırın.

Kıyılmış dereotu ile süsleyin.

Çorbanın üzerinde ince bir şerit halinde Egemden zeytinyağınızı gezdirin ve servis edin.

 

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