Yeşil Vatanımız işte böyle korunuyor!

Türkiye ayrıca en çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında ise Avrupa'da 1. Dünya'da 4. sırada. Yeşil vatanda sağlanan bu güzel gelişmeler ise büyük bir titizlikle yürütülen geliştirme ve koruma çalışmalarıyla mümkün oluyor.

En önemli 2 güç: Yetişmiş personel ve ileri teknoloji

Orman Genel Müdürlüğü’nden edinilen verilere göre, orman alanlarının artırılması ve orman varlıklarının korunması için yetişmiş personel yanında ileri teknoloji kullanılıyor.

Son yıllarda Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarıyla karşılaşmasına rağmen yanan alanları yeniden ağaçlandıran ve yangınlara hızlı müdahale geliştiren Türkiye, bu çalışmalarının karşılığını Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Küresel Orman Kaynakları Raporu’na da girerek almaya başladı. Rapora göre Türkiye 23,2 milyon hektarlık orman varlığıyla dünyada 46. sıradan 27. sıraya yükseldi ve en çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında ise Avrupa'da 1’nci, dünyada 4. sırada.

Kesintisiz izleniyor

Türkiye’nin yeşil vatanı ormanlar, son yıllarda havadan ve karadan 7/24 izleniyor. Usulsüz faydalanma suçları başta olmak üzere, biyotik ve abiyotik zararlıların verdiği zarar durumu, orman içlerine yerleştirilen yapay zeka kameralarla, havadan ise İHA’lar dahil bir çok hava araçlarına yerleştirilen termal kameralarla kesintisiz takip ediliyor.

Elde edilen hava fotoğraflarıyla görülen değişimler zamana bağlı olarak yorumlanıyor ve sonuca göre tedbirler alınıyor.

Zararlıları yok eden yırtıcı böcekler üretiliyor

Ormanlarımızda böcek zararlarına karşı biyolojik mücadele de yapıldığını belirten OGM kaynakları, biyolojik mücadele kapsamında 52 adet laboratuvarda her yıl ortalama 500-600 bin adet orman zararlılarını yok eden yırtıcı böcek üretilerek ormanlarımıza salındığını belirtiyor.

Ormanlarda hava kirliliği ve iklim değişikliğinden ne derece etkilendiğini belirlemek amacıyla da izleme yapılıyor. Ormanlarımızın sağlık durumu da an be an ileri teknolojiyle kontrol ediliyor. 850 adet seviye 1 ve 52 adet seviye 2 sabit gözlem alanlarından alınan toprak, çökelme (yağmur suyu), ibre-yaprak, döküntü, toprak çözeltisi, hava örneklerinin kimyasal analizleri ile ozon, meteorolojik gözlemler, ağaçlardaki ibre-yaprak azalması ve görülen zararlıların zaman içerisindeki değişimleri, yıllık, 2-5-10 yıllık periyotlarla izlenerek raporlanıyor.

Yıllık 525 milyon dolar olan orman ürünleri ihracatı 7.1 milyar dolara yükseldi

Orman Genel Müdürlüğü kaynakları, yapılan tüm bu titiz çalışmalarla artan orman alanlarının emval üretimine de yansıyarak ülkemize önemli miktarda döviz girişini sağladığına dikkat çekiyor. OGM kaynakları yıllık 525 milyon dolar olan orman ürünleri ihracatının tüm bu çalışmalar sayesinde yıllık 7,1 milyar dolara çıkarıldığı bilgisini de verdi.