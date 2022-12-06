Yeşil Vadi İstanbul'un cazibe merkezi olacak

Osmanlı döneminde Sadabad adıyla bilinen ve Lale Devri’ne ev sahipliği yapan bölge adeta yeni baştan tasarlandı.

Pati parkı yapıldı

Toplam 165 bin m2’lik bu alan; İstanbul’un konum olarak tam merkezinde bulunan Kâğıthane’de yer alıyor. Yeşil Vadi için söz konusu bölgeye binlerce ağaç ve on binlerce bitki türü dikimi yapıldı. Tarihi eser ve tabii güzellikleriyle ünlü bölgeye 6 km’lik bisiklet ve yürüyüş yolu, çocuk bahçesi, spor ve dinlenme alanları, yaya köprüsü, süs havuzu ve sokak hayvanları için pati parkı kazandırıldı.

Tarihi yolculuğu çıkılacak

Bisiklete binerek tarihi bir yolculuğa çıkacak vatandaşlar bisiklet yolu ile; tarihi Sadabad Camii, Saray Çamaşırhanesi, El Yapımı Kağıt Atölyesi, dere sandalları, nişantaşları, antik dönemin izlerini taşıyan açık hava müzesi, Sadabad Su Sarnıcı, Hasbahçe, Kağıthane Meydanı, Daye Hatun Camii ve Sıbyan Mektebi’ni görebilcek.

Açılışın ev sahipliğini yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin görevde bulunduğu 3.5 seneyi değerlendirdiği konuşmasında: “Seçim öncesi söz verdiğimiz vaatlerin yüzde 95’ini tamamladık. Her hafta Cuma günleri açılışlar yapıyoruz. Göreve geldiğimizde 80 bin ağacımız vardı ilçemizde. Her yeni doğan bebeğe bir ağaç diktik. Ağaçları çocuklarımızın adına dikiyoruz. Geçtiğimiz hafta 120 bin ağaca çıkmışız. Ağaç kapasitesini yüzde 50 artırmışız. Yeşil Vadi’de binlerce ağacı toprakla buluşturduk” ifadelerine yer verdi. Kağıthane Belediyesi Yeşil Vadi 1. etabı açılışı AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Kağıthane’ye 1 yıl içinde üç yeni meydan kazandırıldı

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in meydan projesi, ilçede üç farklı noktada hayata geçirildi. Merkez Mahallesi Meydanı’nın ardından Bosna Hersek Meydanı kullanıma açıldı. İlçenin üçüncü meydanı olacak Hükümet Konağı Meydanı’nda da çalışmalar tamamlanmak üzere.

Kadim ilçe

Osmanlı döneminde Lale Devri’ne ev sahipliği yapan ve geçmişi antik çağlara kadar uzanan Kağıthane’de birçok tarihi eser bulunuyor. Meydan projesi kapsamında bölgedeki tarihi eserler de restore edilerek geleceğe kazandırıldı. Tarihi Süvari Karakolu restore edilerek kitap kafe ve turizm ofisi olarak hizmet verecek. Hükümet Konağı Meydanı’nda bulunan II. Abdülhamid Han Çeşmesi’nin de restorasyonu bitirildi.

Binlerce ağaç var

Başkan Mevlüt Öztekin konuyla ilgili yaptığı açıklamada ‘’İlçemize bir yıl içinde üç yeni meydan kazandırdık. Bu üç meydanın toplam alanı yaklaşık 100 bin metrekareyi buluyor. Şehrin merkezinde 100 bin metrekare alana binlerce ağaç, yüzbinlerce bitki çeşidi diktik. Spor ve yürüyüş alanları kazandırdık. Kaldırımları dekoratif doğal taşlarla süsledik. Akıllı şehir mobilyaları kullanarak dinlenme alanları oluşturduk. Tasarruflu aydınlatma sistemleri ile akşamları da kullanılabilir sosyal alanlara dönüştürdük. Yakında üçüncü meydanımızı da açmaya hazırlanıyoruz. İstanbul’umuza hayırlı olsun’’ dedi.