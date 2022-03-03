Yeşil sahalarda ilginç tepki
Zonguldak’ta amatör küme maçında Elvanpazarcıkspor ve Karamanspor karşı karşıya geldi. Hakem hatalarına tepki olarak iki kulübün futbolcuları gözlerini kapatarak bir dakika boyunca oldukları yerde durdular.
Zonguldak 1’inci Amatör Merkez B Grubu maçında Elvanpazarcıkspor ve Karamanspor bugün Fener sahasında karşı karşıya geldi.
Karşılaşma öncesinde iki takımın futbolcuları 1 dakika boyunca elleriyle gözlerini kapatarak hakem hatalarını protesto etti.
1 dakikanın dolmasıyla iki takım oyuncuları gözlerini açarak mücadeleye devam etti. Elvanpazarcıkspor ve Karamanspor'un bu tepkisi ise tribünlerden alkış topladı.