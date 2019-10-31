Çeşitli amaçlarla yurtdışına çıkmak isteyen vatandaşlar bordo pasaport veya umumi pasaportun nasıl alınacağını araştırıyorlar. Bununla beraber pasaportunu yenilemek isteyen vatandaşlar da pasaport almak için gerekli belgeleri sorguluyorlar. Peki, Yeşil Pasaport (Hususi damgalı pasaport) almak için gerekli olan belgeler nelerdir? almak için gerekli olan belgeler nelerdir?

Yeşil Pasaport (Hususi damgalı pasaport) almak için gerekli olan belgeler nelerdir?

Yeşil pasaport işlemleri için sadece belirli merkezlerde başvurular kabul edilmektedir. İstanbul'da sadece İstanbul İl Nüfus Müdürlüğü başvuruları kabul etmektedir.

Kimlik Belgesi : Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya Geçici Kimlik Belgesi

2 adet biyometrik fotoğraf

Pasaport defter bedelinin ödendiğine dair dekont

Hususi damgalı pasaport talep formu (Emekli veya çekilme nedeniyle hususi damgalı pasaport başvurusunda bulunan hak sahiplerinden talep formu yerine bir defaya mahsus mensubu bulunduğu kurum tarafından düzenlenmiş unvanı ve kadro derecesini gösterir resmi belge istenir.)

Öğrenime devam eden çocuklar için öğrenci belgesi

Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi

Varsa eski pasaport

Engelli olan çocuklar için sağlık raporu

Pasaport nasıl alınır?

Daha önce emniyet müdürlüklerinden alınan pasaport başvuruları 2 Nisan 2018 itibarıyla nüfus müdürlüklerinden yapılıyor. Yenilenen kimlik kartları ve sürücü belgeleriyle birlikte pasaport işlemleri artık nüfus müdürlüklerinden yürütülmekte.

Pasaport randevusu almak için önce TC İçişleri Bakanlığının internet sitesinden sitesinden alacağınız pasaporta göre bir randevu almanız gerekiyor. (https://randevu.nvi.gov.tr/default/index?type=3) bağlantı linkine tıkladığınızda açılan sayfada ‘Umuma Mahsus Pasaport‘ kısmını seçtikten sonra kişisel bilgilerinizi girin ve pasaportunuzu almak istediğiniz yeri seçin. Gerekli bilgileri doldurup randevunuzu oluşturun. Daha sonra ilçe nüfus müdürlüğünden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Telefonla pasaport randevusu almak isteyenler ise telefonla ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezi'ni 09.00-17.00 saatleri arasında arayarak randevu alabilmektedir. ALO 199 üzerinden randevu işlemleri, Cumartesi ve pazar günleri de 09.00-17.00 saatleri arasında yapılabiliyor.