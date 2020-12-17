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Kadın - Aile Yeşil mercimekli makarna salatası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Yeşil mercimekli makarna salatası nasıl yapılır?

Mercimekli makarna salatası tarifi | İkramların olmazsa olmazları arasında yer alan makarna salatası daha önce yeşil mercimekle denediniz mi? Peki, yeşil mercimekli makarna salatası olur mu? | Yeşil mercimekli makarna salatası nasıl yapılır? | Yeşil mercimekli tarifler | Farklı makarna salatası tarifleri

Yeniakit Publisher
2020-12-17 09:30:00 -
Yeşil mercimekli makarna salatası nasıl yapılır?

Çayın yanına hazırladığınız tatlıların yanına bir de tuzlu tarifi arıyorsanız; yeşil mercimekli makarna tarifini mutlaka denemelisiniz. Peki, yeşil mercimekli makarna nasıl olur?

Yeşil mercimekli makarna salatası tarifi

Malzemeler:

  • 1 paket makarna
  • 1 su bardağı yeşil mercimek
  • 1 su bardağı haşlanmış mısır
  • 2 adet havuç
  • Yarım limon suyu
  • Yarım demet maydanoz
  • Yarım demet dereotu
  • Nar ekşisi
  • Tuz
  • Zeytinyağı

Yeşil mercimekli makarna salatası nasıl yapılır?

Salatanızı hazırlamaya mercimek ve makarnayı ayrı tencerelerde haşlayarak başlayın.

Bu arada siz havuçları rendeleyip, yeşillikleri doğrayabilirsiniz.

Haşlanan yeşil mercimeğin suyunu süzün ve iyice yıkanı.

Derin bir kasede tüm makarnaları karıştırın.

Salatanızı soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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