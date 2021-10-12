“Yeşil kalkınmaya” KOSGEB desteği

Kurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın geri dönüşüm, emisyonların azaltılması ve döngüsel ekonomi ile ilgili çok ciddi çabaları olduğunu aktararak Türkiye’nin bu konuda ne kadar ciddi olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmayla ortaya koyduğunu ifade etti.



KOSGEB’in de bu konuya en hızlı refleks gösteren kurumlardan olacağını vurgulayan Kurt, şunları kaydetti: “Bizim için öncelik sanayide emisyonların azaltılması olacak. Emisyon azaltılmasıyla ilgili bilinç oluşturmak için firmalara ücretsiz yerinde ‘enerji verimliliği danışmanlığı’ desteği vereceğiz. KOBİ’lerimiz, tamamını bizim karşılayacağımız bir danışmanlık desteğinden faydalanacak. Her işletme için verimsiz motorların dönüşümü, ısı kayıplarının giderilmesi gibi konularda raporlar hazırlanacak. Buradaki bütün masrafı da KOSGEB karşılayacak. Bu raporlar neticesinde ortaya çıkan sonuçlara göre işletmelerimize makina ekipmanı değiştirmek, kendi proseslerini iyileştirmek için de ayrı bir destek paketi hazırlıyoruz.”