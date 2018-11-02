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Yeşil kahvenin faydaları nelerdir?

Diyetisyen Dr. Hatice Baygut, yeşil kahvenin hakkında önemli bilgiler verdi.

02 Kasım 2018 Cuma 23:37
Yeşil kahvenin faydaları nelerdir?

İnsan sağlığına birçok faydası bulunan yeşil kahvenin yeterli düzeyde tüketildiğinde beyin ve sinir sistemine uyarıcı etkisi olduğunu belirten Diyetisyen Dr. Hatice Baygut, yeşil kahvenin kalp damar sağlığını da ciddi ölçüde desteklediğini belirtti.

Diyetisyen Dr. Hatice Baygut, yeşil kahve hakkında şunları söyledi:

Kahve, kökboyasıgiller familyasının 'Coffea' cinsinden beş metreye kadar büyüyebilen bir ağaç türüdür. Kahvenin içecek haline gelmesi ise bu ağacın meyve çekirdeklerinin kavrulup öğütülmesi ile elde edilen tozun su ya da süt ile karıştırılmasıyla yapılır.

Kahvenin kavrulması kahveye ayrı bir renk, aroma ve koku verir. Ancak kahve kavrulurken bir antioksidan olan 'Klorojenik Asiti' de ortadan kaldırılmış olunur. Kahvenin çeşitlerinden olan yeşil kahveyi diğer kahvelerden ayıran özellik ise bu noktada devreye girer. Kararında tüketildiği takdirde insan sağlığına birçok faydası bulunan yeşil kahve, diğer kahveler gibi işlem görmediği için klorojenik asit yönünden zengindir. Kavrulmadığı için kafein oranı da onlara göre daha düşüktür. Çekirdek tadının normal kahve tadından farkı olmayan yeşil kahvenin hazırlanışı ise normal Türk kahvesi ile aynıdır.

FAYDALARI

Yeşil kahve çekirdeğinin, kan şekeri düzeyini kontrol etmeye yardımcı olduğu ve bu şekilde diyabet riskini azaltabileceğine dair çalışmalar mevcuttur.

İçeriğindeki kafein ve klorojenik asit sayesinde, belli düzeyde yağ yakımını hızlandırıcı etki gösterdiği bilinmektedir.

Bazal metabolizmayı hızlandırarak kilo verme ve kilo korumaya yardımcı olabilir.

Yüksek antioksidan etkiye sahiptir, hücre hasarını önleyerek yaşlanma etkilerinin azalmasına yardımcı olur.

İçeriğinde bulunan antioksidanlar, iyi huylu kolesterolü (HDL) yükseltip, kötü huylu kolesterolü (LDL) düşürmeye yardımcı olur ve kan basıncını azaltır.

Kalp-damar sağlığını destekler.

Serbest radikallerin vücuttaki zararlı etkilerini önler.

Bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcıdır.

Enerjiyi artırıcı ve canlandırıcı etkisi vardır. Zinde hissettirir.

Beyni ve sinir sistemini uyarıcı özelliği vardır.

Yeşil kahvenin faydalarının yanı sıra fazla tüketilmesi halinde; uykusuzluk, sinirlilik, huzursuzluk, bulantı, kusma, kalp ritminde artış, baş ağrısı ve kaygı gibi zararlı durumlar oluşabilir.

 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 23:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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