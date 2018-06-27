Yeşil kahve kilo verdirir mi?

Ayrıca yeşil kahve Türk kahvesine oranla daha az işlem gördüğü için sağlık açısından da daha faydalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve sindirim sistemini düzenler. Sizler için yeşil kahveyi nasıl yapabileceğinizi araştırdık.

Birçok konuda faydalı olan yeşil kahveyi, Türk kahvesi yapıyormuş gibi hazırlayarak günde en fazla iki kere tüketmeniz gerekir. Günde 2 den fazla tüketmek vücuttaki suyun dışarı atılmasını zorlaştırır. Bu nedenle sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez, yemeklerden sonra tüketebilirsiniz.

Yasemin.com'dan alınmıştır.