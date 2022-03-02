Yeşil Çivril Belediyespor'dan Rusya kararı: Rus takımları ile oynanacak maçlara çıkmayacağız

Denizli Süper Amatör Lig lideri Yeşil Çivril Belediyespor, aldığı kararla sosyal medyanın gündeminde. Yeşil beyazlı ekip, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ileride UEFA organizasyonlarında Rus takımlarıyla yapılacak olası maçlara çıkmayacaklarını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası siyasi kararların ardından sporun patronları FIFA ve UEFA, Rus takımları her iki organizasyondan men etmişti. Alınan bu karar öncesi de pekçok takım da Rus takımları ile yapılan eşleşmelere çıkmayacaklarını açıklamıştı. Yaşanan bu gelişmelere bir yenisi daha eklendi.

Rus takımlarını veto ettiler

Denizli Süper Amatör Lig lideri Yeşil Çivril Belediyespor, yaşanan savaş nedeniyle ileride UEFA organizasyonlarında Rus takımları ile yapılacak olası maçlara çıkmayacaklarını açıkladı. Yeşil beyazlıların bu kararı sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birisi oldu.