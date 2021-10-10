Yeşil çay içmeli miyiz?

Soğuk havalarda sıcak içecekleri içmek isteriz. Soğuk havalarda en çok çay içilir. Özellikle yeşil çay yüksek antioksidan içerdiği için reddedemeyeceğimiz çaylar arasındadır. Siyah ve yeşil çay arasındaki fark işlenme şeklidir. Yeşil çay, siyah çaya göre az işlendiğinden tazeliğini korur ve antioksidan değeri yüksek olur. Bu nedenle vücudumuza daha fazla katkı sağlar. Yeşil çayın en önemli özelliği, epigallokateşin-3-gallat (EGCG) adı verilen bir kateşin içermesidir. Kateşinler, hücre hasarını önlemeye ve diğer faydalar sağlamaya yardımcı olan doğal antioksidanlardır. Yeşil çay bulunması ve hazırlanması kolay besinlerdir.

Yapılan çalışmalar, düzenli yeşil çayı içen kişilerde;

-Yağ yakımını hızlandırır.

-Araştırmacılar, yeşil çayla alınan kateşinin, sindirim sisteminde enzimlerin aktivitesini yavaşlatarak ve kalorilerin bağırsaklar tarafından emilimini azaltarak, kilo kaybını artıracağı üzerine yoğunlaşmaktadır.

-Yeşil çaydaki kateşinlerin ağız bakterilerinin büyümesini engelleyebilmektedir.

-Ruh halinin iyileştirilmesinde bazı bitkiler kullanılır.

-Ağız kokusunu azaltır. Ağız içi yaralarda etki sağlar.

-Gerektiği kadar yeşil çay tüketimi, beyin fonksiyonunu iyileştirebilir.

-Reaksiyon süresinin hızlandırılması ve hafızanın güçlendirilmesi gibi bilişsel fonksiyonların geliştirilmesine ilişkin etkiler sağlar.

-Gün içerisinde daha canlı ve zinde hissetmenizi sağlar.

-Kolesterol düzeylerini düşürür.

-Kadınlarda en yaygın kanserlerden biri olan, meme kanserine yakalanma riski düşük yönündedir.

-Erkeklerin de prostat kanseri riskinin daha düşük olduğunu gözlemlenmiştir.

-Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara karşı koruma sağlar.

-Çay içen kişilerin kalp-damar hastalık riski daha düşüktür.

-Yeşil çay sindirimi düzenleyerek gaz problemlerini azaltır.

-Uyku düzeni sağlamada etkilidir.

-Vücuttaki ödemi azaltır.

Yeşil çayın hazırlanması siyah çay gibi hazırlanır. Bir fincan yeşil çay için su kaynadıktan sonra beş dakika bekletilir ve içerisine çay ilave edilir. 2 veya 3 dakika demlendikten sonra tüketilir. Fazla bekleyen, rengi değişen ve uzun süre demlenen çaylardan uzak durmanızı tavsiye ediyoruz aksi halde yarardan çok zarar verebilir.