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Yeşil Bursa için fidanlar toprakla buluştu

Nilüfer Belediyesi, ağaçlandırma kampanyası çerçevesinde Orman Haftası’nda yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:43
Yeşil Bursa için fidanlar toprakla buluştu

Nilüfer Belediyesi, ağaçlandırma kampanyası çerçevesinde Orman Haftası’nda yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.


29 Ekim Mahallesi Doğan Avcıoğlu Caddesi’ndeki alanda gerçekleşen fidan dikimine Nilüfer, Osmangazi ve Gürsu’dan toplam 21 okul katıldı. Nilüfer Belediye Başkan Vekili ve Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem’in de yer aldığı fidan dikim faaliyetine katılan öğrenciler, çevreye katkıda bulunmanın mutluluğunuyaşadı. Öğrenciler, Turgay Erdem ile birlikte heyecanla fidanları toprakla buluşturdu. Öğrencileri bu anlamlı faaliyete katıldıkları için kutlayan Turgay Erdem, çocuklara kır çiçeklerinden oluşan tohum bombası dağıttı.


Yapılan etkinliğin Bursa için, çevre için önemine dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkan Vekili Turgay Erdem, “Bu tür faaliyetler çocuklara çevre bilinci aşılama açısından da çok önemli. Biz zaten Nilüfer Belediyesi olarak her yıl bu fidan dikimlerini gerçekleştiriyoruz. Bugün de yüzlerce fidan toprakla buluştu. Buraya Gürsu ve Osmangazi’deki okullardan da öğrenciler geldi. Çocuklarımızın gözünde bu doğa sevgisini görünce gelecek için umutlanıyoruz. Bu faaliyetlerle Bursa ve Nilüfer’i yeşillendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:43
  1. doğa

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