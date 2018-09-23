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Yeşil biber deposu ilçede ikinci hasat!

Türkiye'nin önemli sebze üretim merkezlerinden biri olan Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ikinci hasattan 35 bin ton rekolte bekleyen biber üreticileri fiyatlardan oldukça memnun.

23 Eylül 2018 Pazar 16:15
Yeşil biber deposu ilçede ikinci hasat!

Nüfusunun yüzde 85'i tarım ve hayvancılıkla uğraşan, yeşil biber  üretiminde önde gelen Yenişehir'de 520 bin dönüm ekilebilir arazinin 220 bin  dönümünde sebze ve meyve, bunun 30 bin dönümünde de biber yetiştiriliyor.

Yenişehir Ovası'nda üretilen 12 biber çeşidi, Türkiye'nin dört  tarafına ve yurt dışına gönderiliyor.

Yılda iki kez ürün alan biber üreticileri, temmuz ayında ikinci ekimi  yaptıkları biberlerin hasadına devam ederken, kilogramını 1,5-2,5 lira aralığında  satıyor.

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, AA muhabirine, Yenişehir  Ovası'ndaki çiftçilerin teknolojik imkanlarla kaliteli üretim yaptığını söyledi.

Aktaş, Yenişehir'de üretilen biberlerin yurt içinin yanı sıra  özellikle Avrupa'ya ihraç edildiğini belirterek, "İhracatçı firmalarımızın sayısı  artıkça seviniyoruz. Ülkemize döviz giriyor. Yılda yaklaşık 70 bin ton biber  üretiyoruz. Üretimimizin 15 bin tonu ihraç ediliyor." diye konuştu.

"İKİNCİ EKİM HASADI SÜRÜYOR"

Biber üreticilerinin yılda iki kez ürün aldığını anlatan Aktaş, şöyle  konuştu:

"Birinci ekim 1 Mayıs'ta yapıldı. Bunun hasadı ise temmuzda  gerçekleşti. İlk hasattan 35 bin ton civarında ürün aldık. Temmuz-ağustos  döneminde ihracat iyi başlamıştı ancak yaz tatili nedeniyle gerileme yaşandı.  Biberin kilosu 60 kuruşa kadar düşmüştü. Temmuzda yapılan ikinci ekimin hasadına  ise eylül ayının girmesiyle başladık. İkinci hasattan da yaklaşık 35 bin ton ürün  bekliyoruz. Şu an ihracatımız da devam ediyor. Genellikle Avrupa ülkeleri alıyor  biberlerimizi. Almanya, Fransa, Hollanda gibi 15 ülkede Yenişehir biberi  tüketiliyor. Biber, çeşidine göre kilogramı 1,5-2,5 lira arasında değişiyor. Şu  an itibarıyla çiftçimiz fiyatlardan ve rekolteden memnun. Üreticimiz kırağı  düşene kadar hasada devam edecek. Hasat devam ettiği sürece de ihracatımız  sürecek."

"FİYATLAR ÜRETİCİYİ DE BİZİ DE TATMİN EDİCİ SEVİYEDE"

İhracatçı firmanın sahibi Mahmut Kepece ise yaklaşık 30 yıldır  Yenişehir'den biber ihracatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kepece, bölgede yaklaşık 30 ihracatçı firmanın bulunduğunu belirterek,  "Yenişehir'den 12 çeşit biber ihraç ediyoruz. En çok ihracatı Almanya'ya  gerçekleştiriyoruz. Daha sonra Hollanda, İngiltere ve İsviçre geliyor. Bu yıl  fiyatlar üreticiyi de bizi de tatmin edici seviyede. Açık tarım ürünü olduğu için  bu maliyetler seraya göre daha uygun. Bundan dolayı da üreticimiz fiyatlardan  memnun." dedi.

Çeltikçi Mahallesi'nde çiftçilik yapan Nevzat Tüysüz ise ürettiği  biberleri uzun yıllardır ihracatçı firmaya verdiğini anlatarak, fiyatlardan  memnun olduklarını kaydetti.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 16:15
  1. Bursa
  2. Yenişehir
  3. Sebze üretimi
  4. biber üreticileri
  5. biber merkezi
  6. ikinci hasat

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