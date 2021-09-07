‘Yeşil Bankacılık’ İçin Rehber Hazırlanacak

Katılım finans sektöründeki sürdürülebilirlik ve sosyal finans faaliyetlerinin stratejik planlaması ve uygulaması sağlanacak.

Mevzuat güncellenecek

Ülke içinde finansal alanda kullanılan teknoloji ekosisteminin geliştirilmesini ve finans sektöründe dünyada dijitalleşmede öncü ülkeler arasında olmasını destekleyecek şekilde bilgi sistemlerine ilişkin mevzuatın güncellenmesine devam edilecek.

Türkiye’deki finans ekosistemine destek hizmeti veren kritik finansal teknoloji firmalarının denetim kapsamına alınarak üçüncü taraflardan kaynaklanan risklerin en aza indirilmesi, yerli ve milli ürünlerle hizmetlerin kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak.

Finans ve teknoloji üssü kurulacak

Yatırım taahhütlü avans kredileri yerli üretime ve yeşil yatırımlara dönük yeni bir çerçeveye oturtulacak. Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve eylem planları ilgili paydaşlarla finansal teknoloji ve dijital kanallar da dahil edilerek güncellenecek. Ödemeler alanında faaliyet gösteren fintek kuruluşlarının Merkez Bankasınca işletilen ödeme sistemlerine ve kamusal nitelikteki veri tabanlarına erişimi sağlanacak. İstanbul Finans Merkezinin fintek alanında küresel merkez olmasını güçlendirecek şekilde ödemeler alanında düzenleyici deney alanı kurulacak. Fintek girişimlerinin desteklenmesi için İstanbul Finans Merkezinde Finans ve Teknoloji Üssü kurulacak.