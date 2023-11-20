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Gündem Yesevi Alperenler'den Starbucks önünde 'sessiz' eylem!
Gündem

Yesevi Alperenler'den Starbucks önünde 'sessiz' eylem!

Yeniakit Publisher
2023-11-20 23:58:00 -

Yesevi Alperenler Teşkilatı Giresun İl Başkanlığı tarafından siyonist İsrail'in katliamına destek veren Starbucks şubesi önünde kefenli eylem yapıldı.

Maketten cesetlerle şube önüne giden Yesevi Alperenler, siyonist destekçisi Starbuks'ı sessizce protesto etti.

Yesevi Alperenler Teşkilatı Başkanı Kürşat Mican, eylemi düzenleyen teşkilat üyelerine Twitter hesabından teşekkür etti.

"Topal Osman Ağanın yiğit torunlarına selam olsun. Starbucks önündeki bu anlamlı eylem için başta Yesevi Alperenler Teşkilatı Giresun İl Başkanımız Orhan Kaygusuz’a ve koca yürekli yiğitlere teşekkür ediyorum. Yüce Allah hepsinden razı olsun."


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