Yesevi Alperenlerden seçim öncesi provokasyonlar için uyarı! 'Aklı selimle hareket edelim'

"Aziz Milletimizin seçim üzeri olabildiğince kutuplaştırmaya maruz kaldığını üzülerek müşahede ediyoruz. Karasoylu şeytanlar seçim sürecini fırsat bilip ülkemizi iç kargaşaya sürüklemek için tüm şeytani planlarını hayata geçirecektir." diyen Mican, "Hangi siyasi fraksiyondan, hangi dünya görüşünden olursak olalım; nefret dilinden, şiddet dilinden, öfke dilinden, ayrıştırıcı dilden uzaklaşıp, birleştirici, bütünleştirici ve kucaklayıcı üslup ve tavırla asgari müşterekler üzerinden sağduyuyu elden bırakmayalım! Eleştirirken, sorgularken, münazara ederken nezaket dilini hakim kılalım." ifadelerini kullandı.

Kürşat Mican, "Bir toplumda öfke iklimi, nefret ve şiddet iklimi kitleleri etkisi altına alırsa bu toplum sonu kestirilemeyen fırtınalara sürüklenir!" uyarısında bulunduktan sonra, sözlerine şöyle devam etti:

Dolayısıyla her karışı şehit kanlarıyla sulanmış Ebed Müddet Devletimizin bekası, necip milletimizin huzuru, sükunu ve selameti için konuşma, yazışma ve davranışlarımızda ölçüyü kaçırmadan aklı selimle hareket edelim! Hepimiz bu kutlu toprakların evlatlarıyız, aynı kilimin desenleriyiz.

Bizler iç dengemizi, asayişimizi, birlik ve beraberliğimizi koruyamazsak; üzerimize yönelmiş pençeleriyle etrafımızda dört dönen, fırsat bekleyen ezeli düşmanlarımızın ekmeğine yağ sürmüş oluruz.

Bin yıllık devlet gelenekleriyle bugünlere gelmiş, savaşta ve barışta her daim milli birlik ve beraberliğini korumuş, tarihe altın harflerle kazılı destanların sahibi Aziz Türk Milleti olarak bize yakışanı yapalım; Vatanımıza halel getirecek, düşmanlarımızı sevindirecek, kardeşliğimize gölge düşürecek her tutum ve söylemden uzak duralım ve unutmayalım ki,

başka Türkiye yok. Yüce Allah birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin, vatanımızı, milletimizi, devletimizi ilelebet korusun ve kaim eylesin.

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