Yesevi Alperenler Teşkilatı'ndan seçimler için itidal çağrısı!

Yesevi Alperenler Teşkilatı Genel Başkanı Kürşat Mican, Yeni Akit aracılığıyla 14 Mayıs seçimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Seçime saatler kala sağduyu çağrısında bulunan Mican, "Unutmayalım ki; bu seçim de gelip geçer lakin sonrasında biz kırdığımız, döktüğümüz dostlukları, arkadaşlıkları ve komşulukları tekrar toparlayamayız. Dolayısıyla kim kazanırsa kazansın herkes sonucu kabullenmek ve hazmetmek durumundadır." dedi.

"Vatanımıza, milletimize ve milli kimliğimize, milli haysiyetimize halel getirecek her hal ve hareketten hepimizin mutlak surette kaçınması gerekmektedir." ifadesini kullanan Mican, "Seçim atmosferine baktığımızda; nihai düellonun Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında cereyan edeceğini görmekteyiz. Elbette herkesin görüşüne, düşünüşüne ve duruşuna saygı göstermek demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin bir gereğidir." değerlendirmesinde bulundu.

'LGBT aile yapımız için bir yıkımdır'

Düzenlediği Büyük Aile Yürüşüyü etkinliği ile küresel lobilerin ve destekçilerinin hedefi haline gelen Mican, "Biz Yesevi Alperenler Teşkilatı olarak uzun yıllardır ülkemizdeki küresel LGBT lobilerin propaganda faaliyetleri ve dayatmasıyla mücadele etmekteyiz. Şahsen bu hususta ceza da aldım. Lakin yılmadan, yorulmadan vatanımız için milli beka sorunu olan LGBT akımıyla ve bütün uzantılarıyla mücadeleye devam ediyoruz ve edeceğiz biiznillah. Zira LGBT lobisinin faaliyetleri aile yapımız için bir yıkımdır. Gençliğimiz için bir yok oluştur." diye konuştu.

"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği paravanıyla yeni nesillerimiz cinsiyetsiz, zürriyetsiz ve kadın erkek arası ne olduğu belirsiz, kimliksiz topluluklara dönüştürülmek isteniyor." tespitini aktaran Mican, Millet İttifakı'nın ortak vaadi olan "sapkınlara yasal güvence" sözünü de hatırlatarak, şöyle konuştu:

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Şimdi ittifakların vaatlerine baktığımızda millet ittifakı bileşenlerinin hemen hepsinin LGBT lobilerini açık açık desteklediğini görmekteyiz.



Şöyle ki; Kılıçdaroğlu iktidara gelirse LGBT’lilere yasal güvence sağlayacaklarını, bu sapkın örgütleri her yerde destekleyeceklerini söyledi. Yine Meral Akşener yönetimindeki İyi Partili gençler de bu sapkın örgütün derneklerini ziyaret ederek açık bir şekilde desteklerini ifade ettiler. Ve esefle gördük ki; LGBT mensupları da bu iki genel başkana şükranlarını sundular!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir adım daha ileri giderek zaten yoğun bir şekilde desteklediği bu sapkın örgüt için İBB’de müdürlük açmaya kalkıştı.

HDP’liler bu sapkın örgütün her programında, onursuz yürüyüşlerinde en ön sırada yanlarında olmaktalar. LGBT’yi yürekten destekliyorlar.



Ali Babacan da geri kalmayarak açıklamalarında LGBT mensuplarının tüm haklarını koruma altına alacaklarını rahatlıkla ifade etmektedir.



Görüyoruz ki bazı siyasi temsilciler sapkınlığı bu topraklarda yaymak ve tamamen meşrulaştırmak için adeta birbirleriyle yarışmaktalar.

Milletinin değerlerini, inançlarını, aile yapısını ve yeni nesilleri koruması gereken siyasetçilerden bazıları tam tersi istikamette hareket ederek kendi kişisel ikballeri için milleti ateşe atmakta, adeta gençliğin ve yeni nesillerin çöküşüne ön ayak olmaktadırlar.

Kürşat Mican sözlerini genç seçmene seslenerek tamamladı:

Ey temiz yürekli genç kardeşlerim;

Millet ittifakının bu ülkeye vadettiklerine kısaca bakalım:

1) LGBT’yi meşrulaştırma, eşcinsel evliliklerin önünü açma, bu örgütü her yönden desteklemeyi vadediyorlar!

2) Eli kanlı Apo’yu ve Selahattin Demirtaş’ı, Osman Kavalı’yı, FETÖ'cüleri, teröristleri hapisten çıkarmayı vadediyorlar!

3) Savunma Sanayimiz için oldukça önemli üretimler yapan Baykar’ı kapatmayı vadediyorlar. Onca tank, uçak, SİHA, İHA, Kızıl Elma vs. çöp etmeyi düşünüyorlar, kısaca savunma sanayimizin önüne takoz koyacaklar, geçmişte yaptıkları gibi!

4) Ayasofya’yı tekrar müzeye dönüştüreceklerini vadediyorlar!

5) HDPKK'lılara özerklik sözü verdiler. Ülkemizi eyaletlere ayırıp, Kürt özerk devletini kurdurarak, ülkemizi bölmeyi vadediyorlar.

6) Mavi Vatan Akdeniz’den çekilmeyi, Suriye’den askerimizi geri çekmeyi vadediyorlar!

7) HDP’ye bakanlık vermeyi vadediyorlar.

8) Atatürk Havalimanı'nı bir Amerikan şirketine vermeyi vadediyorlar.

9) Rusya ile köprüleri atıp Amerika'nın ve Avrupa’nın emir eri olmayı vadediyorlar.

10) Yılların hayali olan ve bin bir emek neticesi gerçekleştirdiğimiz, Türki Cumhuriyetlerle kurduğumuz Türk Birliği'ni bozmayı vadediyorlar.

11) Tüm Kur'an kurslarını ve Diyanet'i kapatmayı vadediyorlar.

12) Anayasa’dan Türk ibaresini kaldırmayı vadediyorlar.

Kıymetli genç kardeşlerim bu liste böyle uzayıp gider..

Gördüğünüz gibi ülkemizin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımları kaybettirmeyi vadediyorlar. Ve açıkladıkları hiçbir proje yok. Vatanımıza yeni bir şeyler yapmayı değil, yapılanları yıkmayı vadediyorlar.



Vakit vatanımıza, milletimize, milli projelerimize, savunma sanayimize, istikbal ve istiklalimize sahip çıkma vaktidir. Önemsiz şeyleri öne sürerek ülkece yakaladığımız ivmeyi heba etmeyelim, bütüne odaklanalım ve Türk Asrı istikametimizden vazgeçmeyelim. Bize eski Türkiye’nin karanlığını, dar açısını, vizyonsuzluğunu, Batılı emperyalistlerin emir erliğini vadedenleri değil, Türkiye Yüzyılı'nı vadedenleri destekleyelim.



Haydi Türkiyem, el ele vatanımıza sahip çıkmaya; vatanımız, milletimiz, bayrağımız, mukaddesatımız, milli birlik ve beraberliğimiz ve bütünlüğümüz, istiklal ve istikbalimiz için Cumhur İttifakı'na destek olmaya!