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Gündem Yeryüzündeki tüm Müslümanlar mı sağır oldu? Gazze’li bu kadının feryadını duyan bir Müslüman var mı?
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Yeryüzündeki tüm Müslümanlar mı sağır oldu? Gazze’li bu kadının feryadını duyan bir Müslüman var mı?

Yeniakit Publisher
2024-05-17 14:19:00 -

Gazzede Yahudi işgalciler tarafından soyulan, taciz edilen, herkesin ortasında çırılçıplak bırakılan bu bacımızın feryadı yürekleri yaktı. Dünya’da bu sese kulak verecek bir Müslüman yok mu?

“Yahudiler yanımıza girdiler. İlk önce gençlerimizin tüm elbiselerini çıkardılar. Üzerinde hiçbir şey kalmadı. Daha sonra onları alıp bir yere götürüp dövdüler. Daha sonra genç kızları aldılar. Benim kızım 14 yaşında. Kızımdan 100 milyon para aldılar. Kızımı soydular 100 milyon parasını aldılar.

Ablamın emanet olan altınlarını ve telefonlarını aldılar. Küçük çocukları da aradılar. Bizi yere yatırıp başımıza vurdular. Daha sonra her yeri yaktılar. Ayrıca iç çamaşırlarımızı gözümüzün önünde yaktılar. Hiçbir şey bırakmadılar. Bakın kızlarım şurada sokakta oturuyor…” Konuşmanın tamamı videoda…

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