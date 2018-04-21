Yeryüzünde tek olan uçak Türkiye'ye geliyor

Antalya gelecek hafta önemli bir havacılık fuarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bazı ilklere sahne olacak fuara, Katar Havayolları da şu an dünyada bir tane bulunan Airbus’ın kompozit gövdeli A350-1000 model uçağıyla katılacak. Kısa süre önce teslim aldıkları modelin ilk müşterisi olan Katar Havayolları Grubu’nun İcra Kurulu Başkanı Akbar Al Baker de Antalya’da fuara katılarak bu uçağın tanıtımını yapacak.

Türk Hava Yolları’nın ana partnerliğinde gerçekleşecek Türkiye’nin ilk ve tek şova dayalı havacılık fuarı EurasiaAirshow, 25 Nisan’da kapılarını açtığında fuarın en dikkat çeken uçağı A350-1000 olacak. Fuarı ziyaret edeceklere bu bilgiyi vermiş olayım. Zira havacılıkta devrim olarak nitelenen ve geçen hafta burada aldığı ödül sebebiyle yer verdiğim Qsuite Business Class koltuklarıyla da dikkat çekiyor. Sadece business ve ekonomi konfigürasyona sahip A350-1000’in en dikkat çeken tarafı ise çift kişilik yatak haline gelen koltukları. Katar aynı zamanda bu koltukları business sınıfında sunan ilk havayolu ve uçakta toplam 6 adet çift kişilik yatak haline gelen koltuk bulunuyor.