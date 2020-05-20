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Yeryüzü Doktorları'ndan Gazze'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:36:33 -
Yeryüzü Doktorları'ndan Gazze'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

GAZZE (AA) - Yeryüzü Doktorları Derneği, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ramazan kumanyası dağıtımı kapsamında ihtiyaç sahibi ve yaralı Filistinlilere gıda yardımı ulaştırdı.

Yeryüzü Doktorları Derneği Gazze Programları Koordinatörü Bilal ed-Dureyvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında gerçekleştirilen gıda yardımlarıyla bölgede ihtiyaç sahibi 2 bin 310 kişiye ulaşıldığını belirtti.

Yardımların ulaştırıldığı her bir ailenin nüfusunun beşten fazla olduğunu ve zor şartlar altında hayatlarını idame ettirmeye çalıştıklarını dile getiren Dureyvi, bunların hükümet ya da özel kurumların yardımlarından yararlanamayan aileler olduğunu ifade etti.

Dureyvi, yardım paketlerinde, bir aileninin ramazan ayındaki gereksinimlerini sağlayacak temel gıda malzemelerinin bulunduğunu aktardı.

Yeryüzü Doktorları Derneğinin, Gazze'de devam eden bir dizi projesine dikkati çeken Dureyvi, bunlar arasında İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilere evde sağlık hizmeti sunulması ve Gazze'nin bazı bölgelerinde fizik tedavi hizmeti verilmesi gibi çalışmaların yer aldığını söyledi.

Sağlık alanında uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarına 2000 yılında başlayan Yeryüzü Doktorları, İsrail'in uzun yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de 2015'ten bu yana fizik tedavi, psikososyal destek gibi hizmetlerle çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. Gazze halkı, ekonomi, sağlık ve eğitim gibi pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle zorluklar yaşıyor.

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