0553 313 94 23

Yerry Mina için Fenerbahçe'ye tarih verdiler!

Katalan basını, Yerry Mina'nın Copa America sonrası transfer için son kararını vereceği ve şu an en iyi seçeneğin Fenerbahçe olduğunu yazdı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 19:34
Yerry Mina için Fenerbahçe'ye tarih verdiler!

Barcelona'nın kadrosunda düşünmediği Yerry Mina için İspanya ve Kolombiya basınında 'Fenerbahçe' haberleri çıkmaya devam ediyor.

Geçen sezon Everton'da istediği kadar forma şansı bulamayan Yerry Mina'nın kendisine yeni bir kulüp aradığı ve Everton'ın da satın alma opsiyonu kullanmayacağını Barça'ya ilettiği belirtildi. Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan Kolombiyalı stoper için şu ana kadar en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiği ve Yerry Mina'nın da sarı lacivertli takımı en iyi seçenek olarak gördüğü ifade edildi.

Copa America'dan sonra karar verecek

Yerry Mina'nın 14 Haziran'da başlayacak ve 7 Temmuz'da finali oynanacak olan Copa America'dan sonra son kararını vereceğinin altı çizildi. Zira, Yerry Mina'nın Kolombiya formasıyla göstereceği performans sonrası taliplerinin artacağına dair bir umudu olduğu bilgisi verildi.

Geçen sezon 10'u ilk 11 olmak üzere toplam 13 Premier Lig maçında forma giyen Yery Mina, 1 gol attı ve 1 sarı kart gördü.

Kaynak: Sporx

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 19:34
  1. Fenerbahçe Haberleri
  2. Fenerbahçe
  3. Yerry Mina

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Savcı Sayan sosyal medyadan patladı: Bu alçak, bu şerefsiz...
    1. Savcı Sayan sosyal medyadan patladı:..
    2. Suudi Arabistan'dan ABD'yi kızdıran..
    3. Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda 4..
    4. Denizdeki can pazarından acı haber
    5. Aksaray polisi karayollarında bayram..
    6. 6 bin iyi yaşam savunucusu..
    7. Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü,..
    8. ABD'nin Doğu Akdeniz haritası deşifre..
    9. Yerry Mina için Fenerbahçe'ye tarih..
    10. "İstanbul illüzyon ustalarını değil,..
    11. R4 Dünya Rafting Şampiyonası..
    12. Mardin'de trafik kazası: 6 yaralı
    13. Zap suyuna kapılan eski zabıta..
    14. Almanya'da Keup Caddesi'ndeki bombalı..
    15. "Doğu Akdeniz ABD için stratejik önemde"
    16. Pirinç üreticilerinin su problemi için..
    17. Türkiye- Fransa maçı saat kaçta? Euro..
    18. Filistinli gruplardan ABD..
    19. Yaşlı teyzeden büyük başarı
    20. Fransa Açık’ta kadınlarda şampiyon..
    21. Suriyeli gençler boğulma tehlikesi..
    22. Saadet Partisi'nin adayı Necdet..
    23. Tahinli profiterol nasıl yapılır? |..
    24. Midyat’ta trafik kazası: 6 yaralı
    25. Yaralı sürücü seferberliği
    26. Meteorolojiden çok kritik uyarı!
    27. Emekli öğretmen ve eşi kaza geçirdi
    28. Küçük kızın bileğinde sıkışan kelepçe..
    29. Pedagojik formasyon kaldırılacak mı?..
    30. Kılıçdaroğlu, Antalya’da Deniz..
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!