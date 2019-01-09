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Yerliye hem üretim hem de satış desteği

Kabine, yerli ürünlere olan ilginin artırılması amacıyla beyaz eşyadan sonra şimdi de yerli markasıyla televizyon üretimi yapan şirketlerin satışını artıracak yeni bir adım atıyor.

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:44
Yerliye hem üretim hem de satış desteği

Yerli ve milli üretimde atağa geçen sektörler arasında ön sırada yer alan beyaz eşyaya olan talepteki daralmayı aşmak için taksit sayısını artıran Kabine, şimdi de yerli markasıyla televizyon üretimi yapan şirketlerin satışını artıracak yeni bir adım atıyor.

Taksit sayısı 6’ya çıkarılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı televizyon satışlarında kredi kartına 3 olan taksit sayısının yerli ürünlerde 6’ya çıkarılması konusuna yeni bir müjde vermeye hazırlanıyor.

Böylece hem yerli televizyon üretimi artması hem de tüketicilerin yerli malına olan ilgisinin artırılması hedefleniyor. Yerli üretim yapan firmaların temsilcileri ise daralan piyasayı rahatlatacak böyle bir adımın yerli üretim ve tüketime katkı sağlayacağını kaydettiler.

Benzer bir adım geçtiğimiz aylarda cep telefonu satışları için atılmış, taksit sayısı yerli telefon markalarında kredi kartına bağlı olarak 12’ye çıkarılmıştı. Söz konusu uygulama 31 Aralık 2018’e kadar devam etmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 11:44
  1. Yerli ve milli üretim
  2. beyaz eşya
  3. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  4. Ticaret Bakanlığı
  5. Kabine

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