Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Yerlikaya’dan sert mesaj! 52 ilde eş zamanlı baskınlarda suç örgütlerine darbe indirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tefecilikten nitelikli dolandırıcılığa kadar birçok mali suça karışan şüphelilere yönelik operasyonlarda önemli bir başarıya imza atıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tefecilikten nitelikli dolandırıcılığa kadar birçok mali suça karışan şüphelilere yönelik operasyonlarda önemli bir başarıya imza atıldığını açıkladı.

 

Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde ve KOM birimlerinin çalışmasıyla Adana’dan Zonguldak’a toplam 52 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 179 şüpheli yakalandı.

Çok sayıda çek, senet ve belgelerin ele geçirildiği operasyonlarda vatandaşların maddi ve manevi olarak zarara uğramasının önüne geçildiği vurgulandı.

Yerlikaya, mali suç örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

