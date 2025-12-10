  • İSTANBUL
Yerel

Özgür Özel'in yeni Türkiye düzeninde kaos hakim! Yine bir lüks otomobil pert oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Özgür Özel’in yeni Türkiye düzeninde kaos hakim! Yine bir lüks otomobil pert oldu

Kayseri’de alkollü bir sürücünün lüks aracı perte çıkarması, seçim döneminde Özgür Özel’in dile getirdiği “ucuz alkol” söylemlerini yeniden tartışmaya açtı. CHP lideri Özgür Özel'in istediği hayranlık duyduğu Türkiye'de kaos hakim. Vatandaşlar, Özel’in o dönem yaptığı çıkışların disiplini gevşettiğini, alkol kaynaklı olayların artmasına zemin hazırladığını savunmuştu. Yaşanan son olay da bu eleştirileri güçlendiren bir örnek olarak gösterildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı’nda bulunan alt geçitte meydana gelen trafik kazasında, M.M.K yönetimindeki 07 ASJ 442 plakalı otomobille D.Ş. yönetimindeki 38 DS 001 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı.

 

 

Çarpmanın etkisiyle savrulan 38 DS 001 plakalı lüks otomobil duvara çarparak büyük hasar alırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaralı olmadığı belirlendi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından sürücülere alkol testi yapılırken, 07 ASJ 442 plakalı otomobili kullanan M.M.K.’nin 1.98 promil alkollü olduğu tespit edildi. M.M.K.’nin ehliyetine 6 ay süreyle el konularak, 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı. Alkollü sürücü M.M.K. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatıldı. Kazada pert olan lük otomobilde çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

