Gündem

Çin’in uzay hamlesi hız kesmiyor! “Şıyan” sınıfı yeni uydu gökyüzüne fırlatıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çin’in uzay hamlesi hız kesmiyor! "Şıyan" sınıfı yeni uydu gökyüzüne fırlatıldı!

Pekin yönetimi, uydu iletişim teknolojilerini sınamak amacıyla geliştirilen “Şıyan” sınıfı bir test uydusunu başarıyla uzaya gönderdi. Ülkenin bu adımı, hem haberleşme kapasitesini geliştirme hedefinin bir parçası hem de uzay teknolojilerindeki rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Xinhua'nın haberine göre, "Şıyan-22" uydusu, Long March 3B roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 615'inci başarılı taşıma görevi oldu.

Şıyan sınıfı uydu, uydu iletişimi, radyo ve televizyon yayınları ve veri aktarımı hizmetleriyle bağlantılı test ve doğrulamalar için kullanılacak.

Adı Çince "deney" anlamına gelen Şıyan uyduları, farklı uydu teknolojilerinin yörüngede test edilmesi için kullanılıyor.

