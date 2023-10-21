Yerlikaya affetmiyor: Diyarbakır'da yaklaşık bir ton uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 783 kilogram esrar, 8 bin kök Hint keneviri ve 15 bin kök skunk ele geçirildiğini belirtti.

Diyarbakır Valiliği Lice'de yapılan uyuşturucu operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Hedik ve Gönen Mahalleleri kırsalında operasyon düzenlendi." denildi.

Açıklamada, 2 ayrı mahallede yapılan operasyonlarda 544 kilogram toz esrar, 239 kilogram toz esrar, 8 bin kök Hint keneviri ve 15 bin kök skunk ele geçirildiği ifade edildi. (İLKHA)