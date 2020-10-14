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Teknoloji Yerli zırhlı muharebe aracı TULPAR yeni atış testlerini başarıyla tamamladı
Teknoloji

Yerli zırhlı muharebe aracı TULPAR yeni atış testlerini başarıyla tamamladı

OTOKAR, YouTube kanalında Tulpar zırhlı muharebe aracının yeni test görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 19:08:00 - 2020-10-14 19:09:24

OTOKAR firması Şereflikohisar’da gerçekleştirilen testler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Modüler yapısı ile insanlı veya insansız silah sistemleri, havan ve hava savunma sistemlerinin entegre edilmesine olanak sağlayan TULPAR Zırhlı Muharabe Aracımız Şereflikoçhisar’daki atış testlerini başarıyla tamamladı" ifadelerini kullandı.

Otokar’dan henüz testler ile ilgili detaylı bir açıklama gelmedi. Ancak görüntülerde Tulpar’da küçük çapta küçük kozmetik değişiklikler yapıldığı görülüyor. Aracın hangi silah kulesi ile testler gerçekleştirdiği açıklanmazken görüntülere göre 25 veya 30 mm top sistemi ile atış gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

TULPAR, gelecekte ortaya çıkabilecek gereksinimlere cevap verebilecek, 28000 kg ile 45000 kg arasında genişleme potansiyeline sahip çok amaçlı paletli araç olarak tasarlandı. Modüler tasarım yaklaşımı, farklı konfigürasyonlar için ortak gövde yapısı ve ortak alt sistemler kullanılabilmesini sağlıyor.

Hafif tanktan havan aracına, keşif aracından bakım aracına kadar çok farklı konfigürasyonlarda görev yapabilecek şekilde geliştirilen TULPAR modern muharebe sahası için önemli bir oyuncu.

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