Yerli yazılımcılar için “ücretsiz” okul

Türkiye Açık Kaynak Platformu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, dünyanın en iyi yazılım okulları arasında gösterilen Ecole 42’nin yeni nesil teknoloji eğitimini ve yenilikçi eğitim felsefesini Türkiye’de de uygulamaya geçirdi.

Bu kapsamda İstanbul Maslak ve Kocaeli Bilişim Vadisi’nde iki okul açıldı. Bu okullardan biri olan 42 İstanbul Yazılım Okulu, 2 online sınav ve bir aylık havuz eğitimini başarıyla tamamlayan 260 öğrencisiyle 3 Ocak’ta eğitime başladı. Öğrenci-eğitmen ilişkisi yerine öğrenciler arasında öğrenmeye dayalı bir model sunulan okulda, ücretsiz kodlama ve programlama eğitimi veriliyor.

Türkiye Açık Kaynak Platformu Yöneticisi Sertaç Yerlikaya, bakanlığın 2023 hedefinin 500 bin yazılımcıya ulaşmak olduğunu bildirdi. Bu nedenle açık kaynak ekosistem kurmayı hedeflediklerini söyledi. Yerlikaya, “Dünyada bu alanda 60 milyonun üzerinde açık kaynak yazılımcı var. Türkiye’deki yazılımcı sayısı ise 200 binin altında. Yazılımcı sayısını artırmak için dünyadaki farklı modelleri inceledik. Bunlardan Ecole 42 çok öne çıktı. Çünkü farklı bir yöntemle eğitim yapıyor” dedi.