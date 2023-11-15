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Ekonomi Yerli yatırımcı pay senedinden kazandı
Ekonomi

Yerli yatırımcı pay senedinden kazandı

Yeniakit Publisher
2023-11-15 15:35:43 - 2023-11-15 15:35:43
Yerli yatırımcı pay senedinden kazandı

Veriler, yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının yıllık bazda, enflasyonun üzerinde bir artış sağladığını ortaya koydu.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından açıklanan 2023 yılı Ekim ayı “Finansal Piyasa Özet Verileri”ne göre; yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları, son bir yılda yüzde 108,5 büyüyerek, Ekim ayı sonunda 2 trilyon 788 milyar liraya çıktı. Verilere göre, bu yılın 10 ayında yaklaşık 4.8 milyon yeni yatırımcının katılmasıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 8 milyon 556 bine ulaştı.

Enflasyonun üzerinde artış sağladı

Veriler, yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının yıllık bazda, enflasyonun üzerinde bir artış sağladığını, ancak 10 aylık dönem itibarıyla enflasyonun bir miktar altında kaldığını ortaya koydu. Bu yıl Ekim ayı sonunda 2 trilyon 788 milyar lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının, 1 trilyon 540 milyar lirası bireysel yatırımcılara, 1 trilyon 248 milyar lirası ise kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere ait.

Rekor artışa imza atıldı

Reel getiri arayışı ve halka arzların etkisiyle yerli yatırımcıların pay senedi piyasasına olan ilgisi bu yılın ilk 10 ayında rekor düzeyde arttı. 2022 yılı sonunda 3 milyon 784 bin olan Borsa İstanbul pay senedi piyasasındaki bakiyeli yatırımcı sayısı, 10 ayda 4 milyon 772 bin (yüzde 126,1) artarak, 2023 yılı Ekim ayı sonunda 8 milyon 556 bine çıktı. Yurtdışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcı) finansal varlıkları ise yıllık bazda yüzde 125,7 oranında, son 10 ayda ise yüzde 84,1 oranında büyüyerek bu yıl Ekim ayı sonu itibarıyla 2 trilyon 444 milyar liraya çıktı.

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