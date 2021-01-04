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Aktüel Yerli ve yabancı turistler Palandöken'de yoğunluk oluşturdu
Aktüel

Yerli ve yabancı turistler Palandöken'de yoğunluk oluşturdu

Yeniakit Publisher
2021-01-04 15:52:46 -
Yerli ve yabancı turistler Palandöken'de yoğunluk oluşturdu

ERZURUM (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de, kısıtlamanın sona ermesiyle yerli ve yabancı turistler pistleri şenlendirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yılbaşı tatilinde ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kayak yapamayan turistler, bugün pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Geçtiğimiz günlerde kente direkt uçuşlarla gelen Ukrayna, Rusya ve Moldovalı turistler, kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu pistlerde, kayak, snowboard ve kızak kayarak keyifli zaman geçirdi.

Havalimanına 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunulan Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerde, koronavirüs tedbirleri üst seviyede alınarak güvenli tatil imkanı sunuluyor.

Palandöken Kayak merkezindeki Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akça, AA muhabirine, günübirlik misafir almadıklarını, yerli kayakseverlerin ise HES kodu uygulamasıyla pistlere alındığını söyledi.

Yurt dışından gelen turistlerin yılbaşında kayak keyfini yaşayamadığını anımsatan Akça, "Güneşli bir haftayı geçiriyoruz. Yıl başında 3 gün pistler çalışmadı ama şu an tekrar açıldı. Hem kar yoğunluğumuz hem de Kovid-19'dan yana şu an bir sorumuz yok. Zaten kayak, maske, kask ve diğer kullanılan malzemelerle Kovid-19 için en tedbirli spor branşıdır." diye konuştu.

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