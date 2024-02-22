Yerli ve milli uçaklarımızın ilk uçuşları! İşte Türkiye’nin ayak sesleri
Türkiye’nin yerli ve milli uçaklarının ilk uçuş görüntüleri yayımlandı. Bu görüntüler ise göğsümüzü kabarttı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği uçakların ilk uçuş görüntülerini paylaştı.
Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği çelik kanatları HÜRKUŞ, TB2, AKSUNGUR, AKINCI, KIZILELMA, HÜRJET, TB3, ANKA-3 ve KAAN’ın gök vatanla buluştuğu ilk dakikaların görüntüsünü paylaştı. Görgün paylaşımında ise “Gökyüzüne bir kere daha bak” ifadelerini kullandı.
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