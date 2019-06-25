0553 313 94 23

Yerli ve milli tohumlar tanıtıldı

TAGEM tarafından geliştirilen yerli ve milli arpa, buğday, nohut, mercimek ve kuru fasulye tohumlarının tanıtımı yapıldı- TAGEM Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu:- "Kendimize tohum üretmenin dışında diğer ülkelere de tohum satmak istiyoruz"- Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz:- "Ankara'da sertifikalı tohum üretimi son 5 yılda 2,4 kat artarak 70 bin tona ulaşmıştır"

25 Haziran 2019 Salı 13:41
Yerli ve milli tohumlar tanıtıldı

ANKARA (AA) - Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli arpa, buğday, nohut, mercimek ve kuru fasulye tohumları tanıtıldı.

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü İkizce Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde "Yerli ve Milli Çeşit Tanıtım Günü" etkinliği düzenlendi.

TAGEM Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, burada yaptığı konuşmada, son dönemlerde yerli ve milli tohum üretiminin öneminin arttığının altını çizerek, TAGEM'in ülkedeki tüm tohumların yerli ve milli olarak karşılanması için çalışma yaptığını anımsattı.

Emiralioğlu, Türkiye'nin tohum açısından kendi kendine yeten bir ülke olmasını amaçladıklarına işaret ederek, "Kendimize tohum üretmenin dışında diğer ülkelere de tohum satmak istiyoruz." dedi. Emiralioğlu, yürütülen tohum ıslah çalışmalarında özel sektörün ihtiyaçlarını da dikkate aldıklarını söyledi.

- Ankara'da sertifikalı tohum üretimi arttı

Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz da Ankara'nın genelde memur kenti olarak anıldığına değinerek, "Ankara, Konya'dan sonra ikinci büyük tarım arazilerine sahip olan ilimiz. 23 tarım ürünü ilk üç sırada yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, Ankara'da son yıllarda hayvancılıkla ilgili de önemli gelişmeler olduğuna dikkati çekerek, Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği desteklerin de etkisiyle küçükbaş hayvan varlığının 1,5 milyona yaklaştığını aktardı.

Ankara'da sertifikalı tohum üretiminin arttığını belirten Korkmaz, "Bu anlamda Ankara'da sertifikalı tohum üretimi son 5 yılda 2,4 kat artarak 70 bin tona ulaşmıştır." dedi.

Konuşmaların ardından çiftçilerle gösteri parseli gezisi yapıldı. Yeni buğday tohumu çeşitlerinden Aytenabla, Demirhan ve Çavuş, arpa tohumları Asil, Cacabey ve Anka-06, nohut çeşitleri Atabay, Doğu, Göktürk, Aydoğan, Duru ve Kar tanıtıldı, mercimek ve kuru fasulye tohumları da çiftçilere sunuldu.

Söz konusu tohumlara ilişkin üretim teknikleri ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verildi.

TAGEM tarafından geliştirilen tohumlar TİGEM ve tohum üreticisi kuruluşlar tarafından satışa sunuluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:41
  1. Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz
  2. İhsan Emiralioğlu
  3. TAGEM
  4. tohum

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ’da " Yenidoğan Canlandırma" eğitimi
    1. Elazığ’da " Yenidoğan Canlandırma"..
    2. Quick Sigorta'ya Avrupa'dan ödül
    3. Kalp yetmezliği bulunan Elif Nur,..
    4. Gaziantep’te başarılı öğrencileri..
    5. MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli,..
    6. Almanya’da 2030’a kadar 7 bin şarj..
    7. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın..
    8. Yerli ve milli tohumlar tanıtıldı
    9. MSM Film Okumaları Akademi Beyoğlu'nda..
    10. ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu..
    11. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe..
    12. Avrupa otomotiv pazarı 2019 yılı Mayıs..
    13. Başkan İbil: “Sosyal medya kullanımı..
    14. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    15. Sapanca SGM’li çocuklar tarihi gezdi
    16. Aman dikkat! Siz de çocuklarınızı..
    17. İmamoğlu’nun yalanlarının akıl hocası..
    18. Fransa’da sıcak hava alarmı
    19. Niğde’de oto ekspertizli..
    20. TOBB’dan, “Halk Ekmek yönetimine sicil..
    21. MHP'den S500 açıklaması: Hemen hayata..
    22. Özel kursiyerler Vali Akın’ı ziyaret..
    23. Ergene’de kilit parke taş çalışmaları..
    24. Ağrı’da trafik kazası: 1 yaralı
    25. Vali Aktaş, Karapınar Belediye Başkanı..
    26. Samsun’da, TSK’daki FETÖ..
    27. ABD Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi..
    28. Kartal’daki tacizci adliyeye sevk..
    29. Başkan Büyükkılıç: Kendisini..
    30. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı