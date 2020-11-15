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Teknoloji Yerli ve milli olarak üretildi: TSK'nın envanterine girmeye hazır
Teknoloji

Yerli ve milli olarak üretildi: TSK'nın envanterine girmeye hazır

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve imkanlarla üretilen, 2 saniye içinde silahı bırakmadan, tek elle el bombası kullanımına imkan veren EBK-M44 El Bombası Kutusu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmeye hazır hale geldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 12:23:00 - 2020-11-15 12:24:45

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mehmetçiğin ihtiyaç, talep ve deneyimleriyle sahada avantaj sağlayacak yeni ürünler geliştirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Demir, "EBK-M44 El Bombası Kutusu, meskûn mahal ve özel saha operasyonları için; sağlam, hafif ve işlevsel yapısıyla yüzde 100 yerli ve milli olarak STM tarafından üretildi. Her türlü çevre koşuluna uygun EBK-M44, 2 saniye içinde, silahı bırakmadan, tek elle el bombasını kullanma imkânı veriyor. Çift emniyet sistemli EBK-M44, pimi çekilmiş olsa bile el bombasını geri koyma ve taşıma imkânıyla operasyonun güvenli şekilde sürmesini sağlıyor. Kendisi küçük, etkisi ve faydası çok büyük olan EBK-M44, girdiği tüm zorlu testleri başarıyla tamamlayarak TSK’nın envanterine girmeye hazır hale geldi" ifadesini kullandı.

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