Yerli ve milli Kovid-19 aşı adayının ikinci dozu gönüllüye uygulandı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) tarafından, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı adayının ikinci dozu gönüllüye uygulandı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ERAGEM'de geliştirilen, Koçak Farma'da GMP şartlarında üretimi yapılan ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen inaktif aşı adayının ikinci dozu, ERÜ İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İKUM) gönüllüye yapıldı.

Faz-1 çalışmaları kapsamında ilk dozu 5 Kasım'da gönüllü Nazif Durna'ya yapılan aşı adayının ikinci dozu, 21'inci günün ardından aynı gönüllüye uygulandı.

Nazif Durna, ilk doz uygulamasından sonra hiçbir yan etki görülmediğini belirterek, herkesi gönüllü olmaya davet etti.

Normal hayatına bu süreçte devam ettiğini anlatan Durna, "Aralık ayında gerekli sonuçların alınacağına inanıyorum. Yerli ve milli aşımızda emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Vatanımıza ve milletimize inşallah hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ilk dozu uygulanan aday aşının gönüllüler üzerinde hiçbir yan etkisinin görülmediğini aktardı.

İlk dozun daha önce uygulandığını anımsatan Çalış, şunları kaydetti:

"Bugün ilk dozu uyguladığımız gönüllümüze ikinci dozu uygulamış bulunmaktayız. İlk doz uygulamamız çok iyi sonuçlar verdi. Gönüllümüzde hiçbir yan etki görülmedi. Bu başarıyı ikinci doz uygulamasından sonra da bekliyoruz. İkinci doz uygulamasından sonra da bu başarıyı elde edersek, aralık ayı ortasında faz-2 çalışmasına hızlı bir şekilde geçeriz ve daha sonra da faz-3 çalışmalarına başlarız. Vatandaşlarımızla yerli ve milli aşımızı buluşturmuş oluruz diye ümit etmekteyiz. Gönüllü olmak için birçok vatandaşımız başvuru adreslerini bizlere sormakta. Bu kapsamda aday aşımızın gönüllü başvuruları İKUM'da devam etmektedir."

- Birinci dozu 44 gönüllüye uygulandı

Erciyes Üniversitesi tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen inaktif aşı adayının birinci dozu, 18-55 yaş arasında sağlıklı ve daha önce Kovid-19 hastalığı geçirmemiş 44 gönüllüye uygulandı. 21'inci günü dolduran gönüllülere ise ikinci doz uygulaması belirli aralıklarla sürecek.

Aşı adayının faz-1 çalışmasının 14 Aralık'ta tamamlanması, bu tarihten sonra faz-2 çalışmalarına geçilmesi planlanıyor.