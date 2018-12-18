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Yerli ve milli girişimlere Turkcell’den dijital destek

Turkcell veri merkezlerine gelen yerli girişimcilere, “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın” düşüncesiyle, altyapı harcamalarında kullanabilecekleri bütçe desteği ve yüksek hızda internet erişim hizmeti avantajı sağlanacak.

18 Aralık 2018 Salı 09:43
Yerli ve milli girişimlere Turkcell’den dijital destek

Turkcell, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında bu kez de dijital ekosistemi destekleme seferberliği başlattı. Turkcell Dijital Destek Paketi kapsamında, Turkcell veri merkezlerine gelen yerli girişimcilere, “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın” düşüncesiyle, altyapı harcamalarında kullanabilecekleri bütçe desteği ve yüksek hızda internet erişim hizmeti avantajı sağlanacak.

Veriler ülkede kalacak

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türkiye’nin dijital ekonomide söz sahibi olabilmesi için girişimcilerin desteklenmesinin hayati önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti: “Yeni başlattığımız bu programla girişimcilerin en büyük ihtiyaçlarından yola çıkarak onlara, dijital altyapımızı ve internet erişimini sunuyoruz. Burada bir amacımız da ülkemizin verisini ülkemizde koruma altına almak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 09:43
  1. Turkcell
  2. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı
  3. Turkcell Dijital Destek Paketi
  4. Turkcell veri merkezleri
  5. Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın
  6. internet erişim hizmeti
  7. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu

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