Yerli ve millî adımların mevyelerini topluyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye dev adımlarla yoluna devam ediyor... Bir zamanlar IMF borçları altında ezilen, emperyalist Batılılar karşısında el pençe divan duran Türkiye, şimdi tüm dünyaya meydan okuyor. CHP’nin uçuruma attığı Türkiye’yi kısa sürede şahlandıran, ayaklarına takılan prangaları bir bir söken Başkan Erdoğan önderliğindeki Türkiye; sağlık, sanayi, enerji ve pek çok alanda yerli ve milli adımlarının meyvesini bir bir topluyor.

Kuyruklardan kaynaklara…

Tüp ve gaz almak için günlerce kuyruklarda bekletilen vatandaşın evine önce doğalgaz geldi ardından da dünyanın en büyük doğal gaz keşiflerinin biri gerçekleşti. Bir zamanlar piyade tüfeği bile üretemeyen Türkiye, 2019 yılında 164 ülkeye 3 milyar dolarlık Türk savunma sanayisi ürünü sattı. Savaş gemisi, Atak helikopteri, Temel Eğitim Uçağı, modern piyade tüfeği, milli tank Altay, insansız hava aracı Anka, uzun ve orta menzilli tanksavar füze sistemleri gibi projeler bir bir hayata geçirildi. Terörle mücadelede etkin olarak kullanılan yerli İHA ve SİHA’lar üretildi.

Her vatandaşa bir hekim

Köylerinde elektriği olmayan, gaz lambası ışığında hayata tutunmaya çalışan Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu’nun tek güneş paneli üretim fabrikasını açtı. Ülke tarihinde görülmemiş sayıda enerji santralleri devreye girdi, ekonomiye milyarca liralık katkı sağlandı. 18 yılda yapılan 587 hidroelektrik santralinden elde edilen gelir ise 233 milyar liraya ulaştı. Parası olmayan vatandaşların hastanelerde rehin tutulduğu Türkiye, 18 yılda uluslararası bir sağlık üssü konumuna taşındı. Sağlık turizminde 31 ülkeye kapısını açan Türkiye’de, kuyruk işkenceleri tarihin çöplüğüne gömüldü. Her kente devasa büyüklükte şehir hastaneleri kuruldu, her vatandaşın bir aile hekimi oldu.

Maaşlar ödenemiyordu

Yazar kasaların fırlatıldığı, deprem yardımlarıyla memur ve işçi maaşlarını ödendiği eski Türkiye, Erdoğan’ın önderliğinde dünyanın en gelişmiş 20 ekonomisinden biri haline geldi. IMF’ye olan borç sıfırlandı. Tüm saldırılara rağmen önemli bir büyüme hızı yakalandı. Yüzde 90’ları bulan enflasyon kontrol altına alınan Türkiye, yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi oldu. Geçmişte Türkiye’yi kukla olarak gören hatta randevu vermeyen Batılı ülkeler, bugün Türkiye’yi seçim malzemesi olarak kullanmaya başladı. Almanya’da Merkel, Fransa’da Macron, Yunanistan Miçotakis, ABD’de ise Biden, Erdoğan’ın devrilmesi için muhaliflerle açıkça iş birliği yapılması gerektiğini savundu. Milletin adamı Erdoğan ise dünyadaki krizler ve hukuksuz uygulamalara karşı her daim sesini yükseltmeye devam etti.

Morglar gitti, konfor geldi

‘Tekerlekli morglar’ olarak adlandırılan eski otobüsler ile yapılan çileli yolculukların son bulduğu Türkiye’de, artık son teknoloji hızlı tren, geniş metro ağları, metrobüs, marmaray, gibi birçok ulaşım seçeneği vatandaşın hizmetine sunuldu. CHP döneminde yaşanan zulmü iliklerine kadar hisseden vatandaş, AK Parti’nin gelmesi ile birlikte yol konforu artırdı. AK Parti döneminde otoyol projeleri ile göz dolduran Türkiye, 6 bin 101 km olan bölünmüş yolu, 26 bin 764 km’ye çıkardı. Yeni yollarla birlikte hem zamandan kazanıldı hem büyük tasarruf sağlandı hem de ölümlü kazalarda azalma yaşandı.