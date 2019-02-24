Yerli ve milli 5G teknolojisi teşvik edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, haberleşme teknolojilerinde yerlileşme hamlesinin devam edeceğini açıkladı. Turhan, bu kapsamda 5G mobil el terminallerinin yerli ve milli olarak üretiminin teşvik edileceğini dile getirdi.

Ar-Ge faaliyetleri desteklenecek

5G yetkilendirmesi kapsamında işletmecilere makul oranda ve uygun zaman planlaması içinde yerli malı belgeli ürün kullanım yükümlülüğü getireceklerine dikkati çeken Turhan, şöyle konuştu: “Burada amacımız, yerli ve milli 5G ve ötesi yeni nesil haberleşme teknolojilerinin geliştirilerek ülkede kullanımına başlanması; bu alanda Ar-Ge, Ür-Ge faaliyetlerinin ve milli üretim ile kullanımının geliştirilmesini teşvik edecek düzenleyici çerçevenin ve mekanizmaların oluşturulması olarak belirlendi.”

Turhan, elektronik haberleşme sektörüne yönelik yerli ve milli üretim ekosisteminin geliştirilmesinin de sağlanacağını vurguladı. Turhan, bu minvalde kaynak tahsisi gerektiren yetkilendirmelere ilişkin altyapılarda yerli ve milli ürünlerin kullanımının artırılması konusunda çalışma yapacaklarını kaydetti.